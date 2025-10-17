Cựu Cố vấn Bolton thời ông Trump bị truy tố 18 tội danh xử lý sai tài liệu mật 17/10/2025 11:06

(PLO)- Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton làm việc trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump bị truy tố 18 tội danh liên quan việc truyền tải và lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng, đối mặt án tù nhiều năm.

Ngày 16-10, công tố viên liên bang Kelly Hayes cùng một nhóm các công tố viên lâu năm khác thông qua cáo trạng truy tố ông John Bolton - cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - với 8 tội danh truyền tải trái phép và 10 tội danh lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng, theo đài NBC News.

Cáo trạng này được nộp lên tòa án liên bang tại bang Maryland (Mỹ) ngày 16-10.

"Cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy ông Bolton bị cáo buộc đã truyền tải thông tin tối mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu nói trên tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang. Bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm" - theo Giám đốc FBI Kash Patel.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tài liệu này chứa thông tin tình báo về "các cuộc tấn công trong tương lai, các đối thủ nước ngoài, quan hệ chính sách đối ngoại", cũng như thông tin về những người cung cấp tin và "tình báo về lãnh đạo của đối thủ".

Ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ đầu, trở về nhà sau khi bị FBI khám xét hồi tháng 8. Ảnh: Jason Andrew/THE New York Times

Các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà của ông Bolton ở Maryland và văn phòng của ông ở thủ đô Washington DC vào đầu mùa hè này.

Các công tố viên cáo buộc rằng ông Bolton vẫn giữ lại các tài liệu mật, dù khu vực lưu trữ thông tin tuyệt mật (SCIF) tại nhà riêng của ông đã bị đóng cửa sau khi ông rời khỏi nội các của Tổng thống Donald Trump.

Bộ Tư pháp cho biết nếu bị kết tội ông Bolton có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù cho mỗi tội danh.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, Tổng thống Trump nói rằng ông "không biết chuyện đó". Chủ nhân Nhà Trắng gọi ông Bolton là “một kẻ xấu” và cho rằng chuyện truy tố là "chuyện phải xảy ra".

Về phía mình, ông Bolton phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng vụ truy tố mang động cơ chính trị, là hành động “trả đũa” của ông Trump. Luật sư của ông Bolton là bà Abbe Lowell cũng phủ nhận việc thân chủ của mình vi phạm pháp luật.

“Những cáo buộc này dựa trên các đoạn trích từ nhật ký cá nhân mà ông Bolton ghi chép trong suốt 45 năm sự nghiệp. Đây là những tài liệu không mật, được chia sẻ trong phạm vi gia đình, và FBI đã biết đến chúng từ năm 2021” - bà Lowell nói.

Ông Bolton từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush và là cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Bolton từng khiến ông Trump nổi giận khi xuất bản cuốn hồi ký "Căn phòng nơi điều đó đã xảy ra", trong đó chứa nhiều nhận xét tiêu cực về chính quyền ông Trump.

Ông Bolton cũng nhiều lần công khai chỉ trích ông Trump trước truyền thông, cho rằng ông Trump “không thích hợp làm người đứng đầu nước Mỹ".