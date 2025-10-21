Đà Nẵng được vinh danh là ‘TP tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020-2024’ 21/10/2025 18:01

(PLO)- TP Đà Nẵng được Bộ Khoa học- Công nghệ vinh danh là “TP tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2024”.

Ngày 21-10, trong khuôn khổ chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025 tổ chức tại Hà Nội, TP Đà Nẵng được Bộ Khoa học- Công nghệ vinh danh là “TP tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2024”.

Đà Nẵng được vinh danh là ‘TP tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020-2024’. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng triển khai thành công bốn đề án trọng tâm trong 5 năm tới, như đề án khoa học công nghệ, đề án đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, đề án chuyển đổi số toàn TP, đề án TP thông minh mang tầm khu vực.

“Với Đà Nẵng, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ, mà là quá trình đổi mới toàn diện trong tư duy, hành động, hướng đến mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực phát triển”- ông Bửu nhấn mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả nổi bật như bốn năm liền (2021 - 2024) dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ở cả ba trụ cột chính quyền số - kinh tế số - xã hội số.

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết chuyên đề và đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 2030.

Đến nay, Đà Nẵng có 55% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, gấp ba lần mức trung bình cả nước. 100% hồ sơ hành chính xử lý điện tử. Trung tâm dữ liệu TP đạt chuẩn Tier III quốc tế - nền tảng hạ tầng số của đô thị thông minh.

Toàn TP có hơn 3.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số, 52 dự án công nghệ cao đầu tư vào khu công nghệ cao. Kinh tế số chiếm hơn 22% GRDP của TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng là TP duy nhất trong nước bốn năm liên tiếp đạt giải thưởng “TP thông minh”. Năm 2023, Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng quốc tế về đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm tại Seoul, Hàn Quốc.