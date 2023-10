Đà Nẵng sẽ có Sở An toàn thực phẩm, HĐND được quyết thu nhập tăng thêm cho cán bộ

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Đà Nẵng; cho phép HĐND TP được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã có Báo cáo 481 gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sơ kết thực hiện Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Theo đó, để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy chính quyền của TP theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý của TP, Chính phủ đề xuất cho phép Đà Nẵng thực hiện đồng bộ với TP.HCM, Hà Nội về mô hình chính quyền đô thị trong giai đoạn tới.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 119 trên cơ sở kế thừa các quy định hợp lý về tổ chức chính quyền đô thị từ nghị quyết này. Đồng thời, bổ sung một số nội dung để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng.

HĐND TP Đà Nẵng được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: LÊ PHI

Chính phủ cũng trình Quốc hội xem xét quy định cơ chế đặc thù áp dụng riêng cho TP Đà Nẵng. Cụ thể, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách của UBND quận, phường được bố trí khoản chưa phân bổ tối đa 6% trên tổng chi thường xuyên ngân sách quận, phường để thực hiện chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm hoạ, cứu đói... và các nhiệm vụ cần thiết khác mà chưa có trong dự toán.

Chủ tịch UBND quận, phường thuộc quận được quyết định chi từ khoản chưa phân bổ, định kỳ UBND phường báo cáo UBND quận để tổng hợp, báo cáo UBND TP trình HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

Báo cáo cũng đề nghị cho phép HĐND TP Đà Nẵng được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người lao động... theo hiệu quả công việc.

Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Chính phủ cũng trình Quốc hội tăng thêm số lượng Uỷ viên chuyên trách của các Ban HĐND TP Đà Nẵng tối thiểu hai uỷ viên/Ban. Đồng thời, quan tâm phân bổ thêm cho TP Đà Nẵng biên chế công chức để HĐND TP tăng thêm số lượng công chức phòng chuyên môn giúp việc trực tiếp cho từng Ban của HĐND TP.

Bên cạnh đó, quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, UBND phường theo hướng bổ sung người đứng đầu cơ quan quân sự, cơ quan công an.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng được thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm từ các sở chuyên ngành sang.

Thực hiện thống nhất, liên thông một chế độ công vụ đối với cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội ở phường và cán bộ, công chức của 11 xã tại TP Đà Nẵng như công chức phường.

Lê Phi