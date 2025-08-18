Đã rõ lý do hãng xe máy Honda thích thị trường Việt Nam? 18/08/2025 09:01

Mới đây, Hãng Honda công bố lợi nhuận hoạt động quý đầu tiên 2025, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm này đã không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích, chủ yếu do thuế quan ô tô của Mỹ và đồng Yên Nhật mạnh lên.

Trong khi đó, mảng kinh doanh xe máy Honda lại ghi nhận doanh số tăng trưởng tại các thị trường như Brazil và Việt Nam, giúp mảng này đạt lợi nhuận hoạt động quý cao nhất từ trước đến nay.

Mặc dù chịu tác động từ thuế quan, Honda vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai. Hãng cho biết thiệt hại từ chính sách thuế này sẽ ít hơn so với dự báo ban đầu. Nhờ đó, cùng với kỳ vọng đồng Yên sẽ tiếp tục suy yếu, Honda đã mạnh dạn nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm hơn 700 tỉ Yên, tăng 40% so với con số 500 tỉ Yên đã đưa ra trước đó.

Để giảm thiểu rủi ro thuế quan, một lãnh đạo của Honda tiết lộ rằng công ty sẽ tận dụng các nhà máy sản xuất của mình ngay trên đất Mỹ.

Hãng Honda sẽ tìm cách tăng sản lượng tại Mỹ mà không cần đầu tư quá nhiều, và thậm chí đang xem xét việc xây dựng nhà máy sản xuất xe năng lượng mới ngay tại đây để tránh các loại thuế nhập khẩu.

Hãng ô tô lớn khác của Nhật Bản cũng đang chịu ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Nissan đã báo lỗ ròng 115,8 tỉ Yên trong quý đầu tiên, do biến động tỷ giá hối đoái bất lợi và tác động của thuế quan Mỹ.