Đại diện Intel hiến kế để giúp ngành bán dẫn Việt Nam cất cánh 25/09/2025 18:28

(PLO)- Theo các doanh nghiệp, chuyên gia để thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp nội địa phát triển trong lĩnh vực bán dẫn cần thúc đẩy về hạ tầng, nhân sự và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp...

Chiều ngày 25-9, tại TPHCM, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo với chủ đề Phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Nhiều cơ chế cho ngành công nghiệp bán dẫn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bán dẫn là một trong những ngành đang được đặc biệt chú trọng, với sự tham gia đầy đủ, từ nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong nước và tập đoàn FDI.

Ông Tuấn cho biết, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban ban hành nhiều cơ chế chính sách như: Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Nghị quyết 57; Luật Công nghiệp công nghệ số…

Đáng chú ý, trong Luật công nghiệp công nghệ số cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về nhân lực, thuế, đất đai cho doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn.

Đơn cử như miễn giấy phép lao động, visa 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm và hỗ trợ nhà ở và cơ sở nghiên cứu cho nhân lực ngành bán dẫn.

Với thuế, nhà nước cũng đưa ra ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 5% trong 37 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo (với dự án 6.000 tỉ đồng)… hay miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian của dự án.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin cũng thông tin, đơn vị này sẽ sớm trình Bộ trưởng về đề án thúc đẩy ngành bán dẫn, thúc đẩy hệ sinh thái cho ngành bán dẫn.

Đại diện Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Đối với góc nhìn tại TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước, TS Dương Minh Tâm, Nguyên Phó Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP.HCM nhìn nhận: TP.HCM đã sớm xác định ngành công nghiệp bán dẫn là lĩnh vực chiến lược với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực.

Thực tế, trong thời gian qua, TP.HCM đã thu hút một số tập đoàn công nghệ lớn trong ngành như Intel, Samsung, Marvell, Renesas, Siemens EDA, Ampere Computing... Riêng tại Khu Công nghệ cao TP. HCM, có 37 dự án điện tử, vi mạch đang hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 7,7 tỉ USD. Khu Chế xuất Tân Thuận có Công ty MTech…, Khu VSIP- Bình Dương có Hayward Quartz Technology, GPS,..

Tuy nhiên, TP.HCM cũng gặp không ít rào cản khiến ngành công nghiệp bán dẫn chưa thể bứt phá như cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia chưa đủ hấp dẫn; thiếu cơ chế đặc thù cho dự án quy mô lớn; quy trình cấp phép dự án sản xuất chip còn chậm so với nhu cầu của nhà đầu tư...

Nhìn chung của vào bức tranh toàn ngành, TS Dương Minh Tâm cho biết, công nghiệp bán dẫn nước ta hiện nay cơ bản tập trung ở công đoạn "bao gói - kiểm định" chip các loại với chủ yếu đến là từ các nhà máy FDI.

Trong khi đó các doanh nghiệp bán dẫn Việt Nam hầu hết tập trung ở lĩnh vực thiết kế vi mạch với những cái tên như FPT Semiconductor, Viettel, Renesas VN, CoAsia, Vnchip...

Ngay cả các tổ chức nghiên cứu đào tạo về vi mạch bán dẫn, Phòng Lab của các trường đại học cũng đang dừng ở khâu thiết kế vi mạch, vài prototype MEMS (mẫu thử nghiệm), Sensor... Hiện đã có một vài doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện giai đoạn bao gói chip wafer của đối tác nước ngoài.

"Với bức tranh này, để thực hiện được chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 thì vẫn cần nhiều chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn"- ông Tâm nói.

Đại biểu tham dự tại hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Để ngành bán dẫn cất cánh

Với góc nhìn doanh nghiệp FDI, đại diện Intel Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm đầy tiềm năng về lắp ráp/kiểm định chip và thiết kế.

Hiện nay doanh thu của Intel tại Việt Nam đang khả quan vì thế vị này kỳ vọng Intel Việt Nam không chỉ là một nhà máy mà còn là chất xúc tác cho bản sắc bán dẫn của Việt Nam, thúc đẩy sự thu hút các doanh nghiệp FDI khác.

Dù vậy, theo vị này vẫn còn một khoảng cách lớn cần phải thu hẹp để đạt được mục tiêu trong lộ trình chiến lược bán dẫn: 100 công ty thiết kế và 50.000 kỹ sư vào năm 2030.

Chính vì thế, Intel Việt Nam đề xuất phải có sự liên kết giữa ba khối: Chính phủ - trường đại học, các hiệp hội - doanh nghiệp; để phát triển về cả tầm nhìn, nhân lực và định hình hệ sinh thái.

Vị này cho biết, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn cho ngành, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, các vấn đề vận chuyển, giá điện và cả chính sách thu hút giữ chân nhân tài như vấn đề thị thực...

Cạnh đó, các trường đại học và hiệp hội cần thúc đẩy hơn nữa trong việc đào tạo nhân lực, chú trọng thực hành, tăng cường chương trình học và hỗ trợ phòng thí nghiệm/trang thiết bị...

Về phía doanh nghiệp, Intel Việt Nam cũng cho rằng, cần xây dựng vai trò hơn nữa đến từ các nhà cung cấp địa phương, từ đó tăng cường sự hiện diện nội địa đối với các nhà cung cấp quốc tế.

"Chúng tôi tin tưởng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để có thể tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của ngành công nghệ bán dẫn, và có thể đưa Việt Nam trở thành hub bán dẫn của khu vực”- đại diện Intel nói.

Về phía hiệp hội, TS Dương Minh Tâm cũng đưa ra 4 giải pháp để thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn.

Đầu tiên, nhà nước cần tăng cường đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn. Tiếp đến cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư, hỗ trợ đào tạo nhân lực và đầu ra cho các startup bán dẫn.

Thứ ba, khuyến khích đầu tư thành lập các đơn vị, tổ chức dịch vụ kết nối 3 lĩnh vực chủ yếu của công nghệ bán dẫn gồm thiết kế, chế tạo và bao gói kiểm định.

Cuối cùng TS Tâm đề xuất phải tăng cường hợp tác quốc tế trong ươm tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn.