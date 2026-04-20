Đại học Thái Bình Dương bổ nhiệm tân hiệu trưởng, mở giai đoạn phát triển mới 20/04/2026 11:06

Ngày 18-4, tại Khánh Hòa, Trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức lễ công bố Hội đồng trường và hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030, kết hợp Ngày hội hướng nghiệp và việc làm U-Fest 2026.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong (giữa) giữ chức Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2025 – 2030.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong là tên tuổi có uy tín trong giáo dục đại học Việt Nam. Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Viện Công nghệ châu Á, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2001 và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM; hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM; hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ông cũng được biết đến là một trong những người đặt nền móng cho ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời có nhiều đóng góp trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Việc bổ nhiệm NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong mang ý nghĩa kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cho Trường ĐH Thái Bình Dương: lực đẩy cho nhà trường trong giai đoạn đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng liên kết với doanh nghiệp.

Theo đó, nhà trường đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, chú trọng chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và gắn chặt hơn với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Kế hoạch 2026, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 2.000 sinh viên, nâng quy mô lên 5.000 sinh viên; năm 2027 đạt 7.000 sinh viên và hướng tới khoảng 16.500 sinh viên vào năm 2030. Cùng với đó là kế hoạch mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Thái Lan; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, bệnh viện trong đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Dịp này, Trường ĐH Thái Bình Dương đã đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, du lịch - nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục và công nghệ. Trong đó có HDBank, Vikki Digital Bank, Vietjet, Furama Resort Đà Nẵng, Ana Mandara Cam Ranh, TUI Blue Nha Trang cùng nhiều đơn vị đối tác khác. Các thỏa thuận hợp tác này cho thấy hướng đi nhất quán của nhà trường: đưa doanh nghiệp đến gần hơn với giảng đường, để sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Trường ĐH Thái Bình Dương ký hợp tác với các đối tác chiến lược

Theo đó, HDBank dành 3.000 suất thực tập và việc làm cho sinh viên. Vikki Bank mang đến 1.000 cơ hội thực tập và làm việc, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường tài chính số, ngân hàng hiện đại. Vietjet và các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng cũng mở thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, giúp sinh viên rèn kỹ năng, tác phong và khả năng thích ứng trong môi trường lao động tiêu chuẩn cao.

Nhà trường tiếp nhận học bổng và các suất thực tập cho sinh viên từ HDBank và Vikki Bank.

Song song với việc mở rộng hợp tác, nhà trường đã tiếp nhận 2,7 tỉ đồng học bổng từ các đối tác. Trong đó, Quỹ Phúc Tâm tài trợ 2,5 tỉ đồng, HDBank và Vikki Bank trao tổng cộng 200 triệu đồng học bổng cho sinh viên.