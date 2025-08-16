Dẫn giải Ngô Thị Thêu - vợ 'Mr Hunter' từ Thái Lan về Việt Nam 16/08/2025 12:47

(PLO)- Trong vụ án lừa đảo trên mạng do Phó Đức Nam cầm đầu, Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter) đã bị cơ quan công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam.

Sáng 16-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Ngô Thị Thêu (30 tuổi, vợ của Mr Hunter tức Lê Khắc Ngọ) đã bị cơ quan công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam.

Thời gian qua, Ngô Thị Thêu trốn truy nã về tội không tố giác tội phạm và là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 5.300 tỉ đồng.

Ngô Thị Thêu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngày 22-5, công an phát hiện Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định Thêu đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã bắt giữ.

Từ ngày 14 đến 15-8, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Thêu từ Thái Lan về Việt Nam. Đến 21 giờ tối 15-8, Thêu đã bị dẫn giải về đến Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Thêu theo quy định.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải bị can Thêu từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trước đó, chiều 7-7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, liên quan đến lừa đảo trên mạng của vụ án Phó Đức Nam, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can.

Trong số này, có 38 bị can liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bốn bị can bị khởi tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, một can về tội không tố giác tội phạm.