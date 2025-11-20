Đang hút xăng chở đi bán thì bén lửa, 2 xe bồn bốc cháy 20/11/2025 13:22

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ cháy xe bồn chở xăng dầu tại số 81 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn.

Ngày 20-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ cháy xe bồn chở xăng dầu xảy ra ngày 11-10 tại số 81 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn.

Hình ảnh vụ cháy ngày 11-10. Ảnh: PV

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 11-10, ông TVL (47 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, Đà Nẵng) đậu xe bồn trống hàng về bãi đất địa chỉ 81 Lê Văn Hiến để cất xe.

Ông L đậu xe kế bên một xe bồn khác. Lúc này, ông TPS (47 tuổi, ngụ phường Hải Châu, Đà Nẵng) đến gặp và trao đổi về việc sử dụng xe bồn của ông L hút xăng chứa trong các thùng phuy loại 200 lít.

Có tám thùng phuy để sẵn tại đây, mục đích là đổ vào bồn xe của ông L rồi chở đến địa điểm khác để bán. Tổng số tiền ông S trả cho ông L để hút xăng chở đi bán là 800.000 đồng.

Sau khi hút xong xăng ở phuy đầu tiên, đang tiếp tục hút phuy thứ hai thì ông L nghe có tiếng xẹt điện rồi thấy lửa từ cửa kính phụ tràn vào cabin. Ông L bị bỏng và hoảng sợ nên mở cửa bên tài nhảy xuống cabin rồi bỏ chạy ra ngoài theo hướng đường Chương Dương. Ông S cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hai xe chở xăng dầu hư hỏng nặng. Ảnh: CA

Hậu quả vụ cháy khiến hai xe bồn hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Một container chứa 17 thùng phuy bị hư hỏng, công an xác định là của ông S, do chưa làm việc được nên chưa xác định thiệt hại.

Một xe mô tô không rõ biển số hư hỏng nặng. Ông L bị phỏng độ 2 ở vùng cổ, mặt trái, cẳng tay trái và cẳng chân hai bên, hiện đang được điều trị Bệnh viện Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức chứng kiến, biết sự việc, người bị hại của vụ việc nêu trên, cung cấp thông tin cho cơ quan tại địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám (phường Cẩm Lệ); hoặc điều tra viên Hồ Tấn Hiếu, điện thoại: 0909153379.