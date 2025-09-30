Đăng tuyển nhân viên trá hình, lừa 5 thiếu nữ làm nhân viên massage 30/09/2025 16:22

(PLO)- Hồ Bích Ngân cùng đồng phạm với chiêu trò đăng quảng cáo tuyển nhân viên rồi lừa 5 thiếu nữ, ép họ viết giấy nợ để làm nhân viên massage.

Ngày 30-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hồ Bích Ngân (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng 5 đồng phạm về tội mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật. Đây là đường dây tổ chức tuyển dụng trá hình, lừa nhiều thiếu nữ rơi vào bẫy rồi ép họ viết giấy nợ để làm nhân viên massage.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2024, Ngân cùng Vũ Danh Hiệp (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Văn Lo (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) góp vốn mở cơ sở massage tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An cũ). Ngân và Hiệp trực tiếp phụ trách tuyển nhân viên. Thông qua quen biết, Ngân liên hệ với Nguyễn Hữu Phước (26 tuổi, Đồng Tháp) và nhờ Nguyễn Thành Linh (23 tuổi, Gia Lai) tìm người.

Nhóm 6 bị cáo lừa tuyển nhân viên vào "bẫy" massage. Ảnh: CTV

Đầu tháng 5-2024, Linh đăng tuyển nhân viên và lừa được hai thiếu nữ 15 tuổi. Khi biết sự thật phải làm tại cơ sở massage, các em phản đối nhưng vẫn bị ép viết giấy nợ, buộc làm việc để “trả” 10 triệu đồng mà nhóm Ngân thỏa thuận.

Đến ngày 27-6-2024, bằng chiêu thức tuyển nhân viên tương tự, Linh tiếp tục lừa thêm hai thiếu nữ dưới 16 tuổi ở TP.HCM với giá 7 triệu đồng/người. Sau khi đưa về cơ sở, Ngân chỉ đạo khóa cửa phòng, kiểm soát chặt chẽ, thậm chí dùng bạo lực khi nạn nhân tìm cách bỏ trốn. Một lần, hai em lén nhắn tin cầu cứu nhưng bị phát hiện, Ngân chửi bới, đá vào người và tịch thu điện thoại.

Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Công an xã Đức Lập Hạ kiểm tra hành chính, phát hiện dấu hiệu mua bán người nên lập biên bản, bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến kiểm tra hành chính tại cơ sở.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có dấu hiệu hành vi mua bán người nên lập biên bản vụ việc và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cũ đến giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Linh còn khai từng bán một cô gái khác cho nhóm Ngân với giá 7 triệu đồng, nhưng nạn nhân kịp trốn thoát nên chưa xác minh được nhân thân.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do của trẻ vị thành niên. Ngân và Hiệp giữ vai trò chủ mưu, Linh và Phước trực tiếp tuyển chọn, còn Lo giúp sức. Tuy nhiên, các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường các tổn thất tinh thần cho bị hại, ... nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Bích Ngân 6 năm tù, Vũ Danh Hiệp 7 năm tù, Nguyễn Thành Linh 11 năm tù, Nguyễn Hữu Phước 9 năm tù, Nguyễn Văn Lo cùng mức án 7 năm tù về tội mua bán người. Cùng tội giữ người trái pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 4 năm tù và bị cáo Thân 3 năm tù.