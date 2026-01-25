Đảo Kiên Hải: Ngư dân và Công an kỳ vọng đột phá từ Đại hội XIV của Đảng 25/01/2026 14:00

(PLO)- Công an và nhân dân đảo xa Kiên Hải, tỉnh An Giang phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không chỉ cán bộ, đảng viên và nhân dân đất liền quan tâm mà lực lượng Công an và nhân dân các đảo xa thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cũng thể hiện rõ niềm tin vững chắc vào những quyết sách quan trọng của Đảng. Bà con kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước nói chung, khu vực biển đảo nói riêng.

Công an đặc khu Kiên Hải, An Giang ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của Nhà nước, đời sống kinh tế - xã hội tại các xã đảo trên địa bàn đặc khu Kiên Hải có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, điều kiện sinh hoạt của người dân ngày càng cải thiện. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bám biển, bám đảo.

Góp phần vào những kết quả đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói chung và Công an đặc khu Kiên Hải nói riêng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Sự gần dân, sát dân của lực lượng Công an đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ông Phan Thanh Sơn phấn khởi với kết quả và thành công của đại hội Đảng lần thứ XIV

Chia sẻ về tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trước và sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Thượng tá Đặng Công Thức, Trưởng Công an đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cho biết, người dân trên các đảo rất quan tâm và bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết sách quan trọng được Đại hội thông qua.

Bà con kỳ vọng Đảng tiếp tục có các chủ trương phù hợp, quan tâm hơn nữa đến vùng biển, đảo, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đối với lực lượng Công an cơ sở, nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh trật tự, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Cập bến sau những ngày đánh bắt trên biển, anh Trần Văn Lúa, ngư dân đặc khu Kiên Hải cho biết thời gian qua anh thường xuyên theo dõi thông tin về Đại hội. Theo anh Lúa, kết quả Đại hội đáp ứng kỳ vọng của ngư dân, mong Đảng tiếp tục quan tâm đến đời sống, sinh kế để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài.

Cùng chung niềm tin đó, bà Nguyễn Thị Phường, người dân ấp II, đặc khu Kiên Hải bày tỏ sự phấn khởi và mong các quyết sách của Đảng thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giao thông, công trình cấp nước sạch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo.

Ông Phan Thanh Sơn, Trưởng ấp I, đặc khu Kiên Hải cho biết nhân dân địa phương đồng tình cao với các quan điểm chỉ đạo, nội dung xuyên suốt và các đột phá chiến lược được nêu trong Văn kiện Đại hội XIV, trong đó tư tưởng “Dân là gốc” được thể hiện rõ nét. Theo ông Sơn, Đại hội đã mở ra kỳ vọng mới cho người dân biển đảo xa xôi về một tương lai phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong 5 năm tới.

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang

Bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Hoàng Thi, người dân đặc khu Kiên Hải cho rằng cùng với những kết quả đã đạt được trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Đảng và Nhà nước tiếp tục có các quyết sách nhằm tăng cường y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở, giúp người dân vùng biển đảo được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Niềm tin của nhân dân đảo xa vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV còn thể hiện qua tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Với lực lượng Công an và nhân dân đảo xa, Đại hội là niềm tin và động lực tinh thần to lớn để tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước xây dựng quê hương, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.