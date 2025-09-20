‘Dạy học theo dự án’ – Hành trình khơi dậy đam mê tại Mầm non iSchool Ninh Thuận 20/09/2025 10:25

(PLO)- Quyết tâm mạnh mẽ áp dụng phương pháp dạy học theo dự án, mỗi giờ học tại trường Mầm non iSchool Ninh Thuận là một chuyến phiêu lưu khám phá thế giới, mở ra những trải nghiệm đầy màu sắc và nuôi dưỡng những kỹ năng đầu tiên của công dân toàn cầu.

Tiết học của các bạn lớp Kindy 5 khi cô giáo với vai trò là người hướng dẫn chính.

Tại iSchool Ninh Thuận, phương pháp Dạy học theo dự án (Project-Based Learning – PBL) đã mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ, khác biệt rõ so với cách dạy truyền thống. Thay vì giáo viên giữ vai trò “người truyền đạt” và trẻ là “người tiếp nhận”, thì với PBL, trẻ trở thành chủ thể của hoạt động học tập, còn giáo viên đóng vai trò là người dẫn dắt, tạo môi trường và hỗ trợ hành trình khám phá.

Điểm nổi bật của PBL là trẻ được đặt vào tình huống thực tế, chủ động tìm tòi, hợp tác và vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề. Điều này giúp trẻ hình thành tư duy độc lập, phát triển kỹ năng giao tiếp – hợp tác, và đặc biệt là khả năng kết nối kiến thức với đời sống. Không còn giới hạn trong bốn bức tường lớp học, các dự án tại iSchool thường gắn với nguồn lực từ phụ huynh và cộng đồng, tạo nên một môi trường học mở, phong phú và đa dạng hơn hẳn so với mô hình lớp học truyền thống.

Cô Nguyễn Thị Thi đang lắng nghe các bạn trình bày về phân công nhiệm vụ của bản thân.

Ươm mầm đam mê, nuôi dưỡng trí tò mò cho con từ những dự án đầu tiên

Giai đoạn từ 3–5 tuổi được các nhà giáo dục gọi là “thời kỳ vàng” của sự phát triển trí não, khi trí tò mò, khả năng khám phá và nhu cầu trải nghiệm đạt đỉnh. PBL tại iSchool Ninh Thuận chính là “chìa khóa” giúp tận dụng tối đa giai đoạn này để trẻ vừa học vừa chơi, vừa khám phá vừa rèn luyện kỹ năng.

Từ những đề tài gần gũi như “Hạt nảy mầm”, “Thế giới côn trùng”, “Ngôi nhà của bé”, giáo viên khéo léo dẫn dắt để trẻ dễ hình dung, say mê tham gia và liên hệ với đời sống xung quanh. Chẳng hạn, ở dự án “Hạt nảy mầm”, các bé 4–5 tuổi không chỉ được quan sát sự thay đổi của cây mỗi ngày, mà còn hình thành thói quen yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, PBL giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc kể lại quá trình thực hiện, mô tả sản phẩm và đặt câu hỏi cho bạn bè. Tư duy logic và sáng tạo được nuôi dưỡng khi các bé tự lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu, phân công nhiệm vụ để “ngôi nhà” của nhóm thật vững chắc. Trong các hoạt động nhóm, trẻ học cách lắng nghe, tôn trọng lượt nói, giải quyết mâu thuẫn và hợp tác để đạt mục tiêu chung.

Điểm đặc biệt của phương pháp này là các dự án thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần, giúp trẻ rèn tính kiên trì, khả năng làm việc theo quy trình và biết hoàn thành công việc đến cùng. Hơn thế, trẻ được kết nối kiến thức với thực tiễn thông qua những trải nghiệm phong phú: gieo hạt thật, gặp gỡ chuyên gia, quan sát côn trùng ngoài đời hay tham quan công trình xây dựng.

Phụ huynh lớp Kindy 5.3 đang tham gia hướng dẫn các bạn tự sử dụng ống nghe trong tiết học.

Năm học 2025–2026 đánh dấu lần đầu tiên iSchool Ninh Thuận áp dụng PBL cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi. Mặc dù mới triển khai, nhà trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và chính các bé – những “học sinh nhỏ tuổi nhất” nhưng lại hào hứng nhất.

Phương pháp Dạy học theo dự án tại Mầm non iSchool Ninh Thuận không chỉ đơn thuần là một cách dạy mới, mà là một triết lý giáo dục: lấy trẻ làm trung tâm, khơi gợi đam mê, phát triển toàn diện cả trí tuệ, kỹ năng và cảm xúc.