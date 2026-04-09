Đề nghị truy tố 4 bị can phá hoại chính sách đoàn kết 09/04/2026 17:41

(PLO)- Xây dựng tổ chức tự xưng “Bahnar Đêga Kon Kông”, 4 bị can đã lôi kéo nhiều người tham gia nhằm phá hoại chính sách đoàn kết.

Ngày 9-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang hoàn tất các thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án đến cơ quan cùng cấp đề nghị truy tố bốn bị can về tội phá hoại chính sách đoàn kết.

Các bị can gồm: Rôh (63 tuổi, ngụ làng Koin Brung, xã Ayun), Thông (34 tuổi, ngụ làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong), Di (85 tuổi, ngụ làng Ar Quát, xã Lơ Pang) và Đinh Yum (63 tuổi, ngụ làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong).

Trong đó, hai bị can Di và Đinh Yum hiện đang ở nước ngoài nên bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Bốn bị can: Đinh Yum, Thông, Rôh, Di (từ trái qua). Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, nhóm Fulro lưu vong Di và Đinh Yum đã móc nối, chỉ đạo một số người cốt cán trong nước tổ chức hoạt động nhằm phục hồi lực lượng, hướng tới mục tiêu ly khai, thành lập “nhà nước riêng” cho người Bahnar ở khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2023 đến nay, nhóm này tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng “Bahnar Đêga Kon Kông”. Đồng thời thu thập danh sách gửi ra nước ngoài để phục vụ mục đích kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong nước, Rooh và Thông đã tích cực tuyên truyền, phát triển lực lượng, hình thành sáu điểm nhóm tại hai xã Ayun và Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) với hơn 200 người tham gia.

Đáng chú ý, những người này còn thu thập danh sách hàng trăm người theo tổ chức này. Đồng thời tiếp nhận tiền và nhiều vật dụng như áo, mũ, băng rôn, huy hiệu từ nước ngoài để phục vụ hoạt động, tạo dấu hiệu tổ chức hóa, củng cố lực lượng.

Mục đích của nhóm này là lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và “Tin lành Đêga”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.