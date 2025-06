Đề xuất bỏ quy định thời gian lái xe không quá 48 giờ trong một tuần: Hợp lý

Bộ Công an cho biết cơ quan này đã chủ trì xây dựng và hoàn thành dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định thời gian lái xe không quá 48 giờ trong một tuần. Ngoài ra, nội dung lái xe không quá 10 giờ/ngày và không lái xe liên tục quá 4 giờ được giữ nguyên.

Dự thảo luật đang được lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Riêng về đề xuất bỏ quy định thời gian lái xe không quá 48 tiếng/tuần được nhiều tài xế, doanh nghiệp và hiệp hội ủng hộ.

Anh Võ Hùng (tài xế tại TP.HCM) cho biết quy định về thời gian lái xe trước đây ảnh hưởng nhiều đến các tài xế nói chung và tài xế container nói riêng. Theo anh Hùng, tài xế container thường đi đường dài, đặc biệt các chuyến hàng đi Trung Quốc. Riêng đối với tài xế xe kinh doanh vận tải, để đi đưa đón khách và đi du lịch các tỉnh có quãng đường trên 500km thì quy định không lái quá 48 giờ/tuần khiến tài xế rất "đau đầu".

“Nếu chúng tôi chạy chuyến du lịch từ TP.HCM đi Nha Trang thì khi ra tới địa điểm mất khoảng 8 giờ. Sau đó, chúng tôi phải phục vụ đoàn di chuyển đến các khu vui chơi giải trí mỗi ngày khoảng 10 giờ. Như vậy, thời gian đi và di chuyển tại Nha Trang trong 4 ngày sẽ hết 40 giờ. Chúng tôi không đủ thời gian để quay trở lại TP.HCM”- anh Hùng nói và cho biết thêm thông thường một chuyến du lịch anh phải đi trước khách 1 giờ và về sau 1 giờ. Như vậy, anh không đủ thời gian để lái xe và cũng không thể thuê thêm tài xế thứ hai vì không đủ chi phí.

Theo anh Hùng, quy định tài xế không được lái xe quá 10 giờ/ngày là hợp lý vì tài xế cần được nghỉ ngơi, ngủ vào buổi tối. Và hợp lý nhất là thời gian lái xe không quá 70 giờ/tuần.

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM, cũng đồng tình với đề xuất của Bộ Công an. Theo ông Tính, đề xuất này thực hiện đúng theo Bộ Luật Lao động. Cụ thể, Luật Lao động quy định thời gian lái xe tối thiểu là 48 giờ/tuần, cộng với 300 giờ/năm.

Đó là đề xuất là chính đáng và Hiệp hội chúng tôi cũng đã đề xuất cả năm nay. Đề xuất của Bộ Công an giúp cho các lái xe giảm áp lực trên đường cũng như là tăng năng suất lao động. Việc này còn giúp cho tài xế lái xe đủ điều kiện kiếm sống và an tâm thì lái xe sẽ đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM