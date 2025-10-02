Đề xuất đưa chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí thi đua 02/10/2025 15:05

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục.

Đây là một trong những nội dung tại công văn của Bộ Tài chính gửi Bộ GD&ĐT về việc phối hợp, chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên.

Động thái này nhằm nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT trong trường học, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về BHYT, nhất là Luật BHYT tới học sinh, sinh viên và phụ huynh, xác định tham gia BHYT là bắt buộc đối với học sinh, sinh viên; chú trọng đến quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trường học.

Bộ Tài chính đề xuất đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí thi đua. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn; đưa chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách địa phương cho học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên đảm bảo đạt tỉ lệ 100% em tham gia BHYT.

Cạnh đó, các sở GD&ĐT cần tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục; có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định và hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên để kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua việc triển khai BHYT học sinh, sinh viên đạt được kết quả tích cực. Nhiều cơ sở giáo dục có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT duy trì nhiều năm liền, tuy nhiên còn một số cơ sở giáo dục có tỉ lệ em tham gia BHYT thấp.

Đơn cử, trên địa bàn TP.HCM còn 27 cơ sở giáo dục đại học đạt kết quả thấp như: Trường Cao đẳng Quốc tế Kent (22,22%), Trường Cao đẳng Giao thông Vận Tải (25,97%), Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (52,46%), Trường Đại học Việt Đức (79%), Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (83%).