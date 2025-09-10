Đề xuất học sinh TP.HCM không tan học trước 16 giờ 30 10/09/2025 22:49

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ sớm có văn bản hướng dẫn về thời gian vào học của học sinh. Theo đó, có thể các em sẽ không vào học trước 7 giờ và không tan học trước 16 giờ 30.

Tại cuộc họp về kế hoạch giáo dục năm học diễn ra hôm nay, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Giám đốc Sở GD&ĐT đang chỉ đạo Văn phòng Sở phải soạn và trình về quy định thời gian vào học cũng như ra về của học sinh TP.

Việc tan học quá sớm gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con. Ảnh: CP

“Chúng tôi dự kiến tham mưu học sinh không vào học trước 7 giờ và không có tiết nào bắt đầu sau 8 giờ. Buổi trưa không kết thúc trước 10 giờ 30, còn buổi chiều không kết thúc trước 16 giờ 30" - ông Minh nói.

Theo ông, khung thời gian này nhằm giúp nhà trường xây dựng các hoạt động học tập và giáo dục hợp lý, tránh gây áp lực không cần thiết cho phụ huynh.

"Thực tế, trong thời gian qua, một số trường tan học vào lúc 15 giờ chiều khiến nhiều phụ huynh phải bỏ việc giữa chừng để vào trường đón con, rất bất tiện. Ngay cả cán bộ ở Sở GD&ĐT cũng gặp tình huống này. Vì vậy, việc sắp xếp giờ học hợp lý là rất quan trọng", ông Minh nói thêm.

Năm học 2025-2026, các trường phổ thông trên cả nước thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Bộ quy định, mỗi ngày dạy không quá 7 tiết nên nhiều trường ấn định giờ tan học rất sớm (15 giờ hoặc 15 giờ 30) khiến phụ huynh rất vất vả khi đưa đón con.