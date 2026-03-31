Đề xuất nhiều chế độ hấp dẫn cho Luật sư công 31/03/2026 22:02

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết đề xuất luật sư công được hưởng khoản hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng...

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Theo đó, việc ban hành Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nhà nước, cơ quan và tổ chức thuộc hệ thống chính trị, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước.

Tiêu chuẩn khắt khe và quy trình đào tạo bài bản

Theo dự thảo Nghị quyết, luật sư công được xác định là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, những nhân sự này phải đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Dự thảo Nghị quyết thí điểm luật sư công đã quy định những chế độ, chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh minh họa: TRẦN MINH

Bên cạnh trình độ cử nhân luật trở lên, luật sư công phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Đặc biệt, ứng viên phải hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư công tại Học viện Tư pháp.

Những trường hợp được miễn đào tạo phải là những cá nhân ưu tú như giáo sư, phó giáo sư ngành luật, tiến sĩ luật hoặc chuyên viên cao cấp ngành luật. Sau khi đủ điều kiện, họ sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư công để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quy định.

Phạm vi hoạt động của luật sư công tập trung vào các nhiệm vụ như: Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cơ quan nhà nước; Tư vấn pháp luật trong giải quyết các vụ kiện quốc tế về đầu tư, thương mại; Tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Tư vấn gỡ khó cho các dự án kinh tế - xã hội...

Chế độ đãi ngộ đối với luật sư công thế nào?

Để thu hút nhân tài và đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, dự thảo Nghị quyết đã quy định các chính sách đãi ngộ đặc thù như: Luật sư công được hưởng khoản hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng.

Luật sư công được hưởng thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả và sản phẩm công việc. Luật sư công còn được hưởng tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác tương tự như quy định của pháp luật áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, đối với các luật sư đã có trên 10 năm kinh nghiệm hành nghề khi được tuyển dụng làm luật sư công, họ sẽ được hưởng lương và hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương bậc 1 của chuyên viên cao cấp (hoặc tương đương theo vị trí việc làm).

Về vấn đề quản lý luật sư công, được thiết kế theo hướng không thành lập một cơ quan, tổ chức độc lập để phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thay vào đó, Chính phủ sẽ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư công và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về luật sư công trên toàn quốc, thực hiện các nhiệm vụ như cấp và thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư công; công bố danh sách luật sư công trên toàn quốc...

UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về luật sư công ở địa phương mình. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý với các nhiệm vụ tương tự Bộ Tư pháp nhưng ở phạm vi địa phương, bao gồm: công bố danh sách, giới thiệu luật sư, bồi dưỡng hàng năm, đề xuất chính sách thu hút và kiểm tra, giám sát hoạt động của luật sư công tại địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút, sử dụng luật sư công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước.