Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Góp hơn 1 tỉ đồng để hỗ trợ người sân vùng lũ

Tối 14-12, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức đêm nhạc Hãy yêu nhau đi tại TP.HCM. Chương trình do nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc.
Di sản Trịnh Công Sơn được tôn vinh
Trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi, các nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với nhiều thế hệ khán giả của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Hạ trắng, Mưa hồng, Phôi pha, Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm và Xin mặt trời ngủ yên, Xin cho tôi, Huế - Sài Gòn – Hà Nội, Ướt mi, Dấu chân địa đàng…. được thể hiện bởi các ca sĩ Bùi Lan Hương, Quốc Thiên, Nakatani Akari , Uyên Linh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Lệ Quyên….
Đặc biệt, sau gần 18 năm từ VietNam Idol, Quốc Thiên mới có cơ hội đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và cùng nhau thể hiện ca khúc Biển nhớ.
Chia sẻ trên sân khấu, ca sĩ Quốc Thiên cho biết, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng là người thầy trong chương trình Vietnam Idol 2008 của mình.
"Trong cuộc thi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luôn là người dành cho Thiên những lời khen ngợi và động viên. Chính vào năm đó, Thiên đã giành giải toán quân. Sau 18 năm, Thiên mới có cơ hội được hợp tác cùng anh trên sân khấu và trong chương trình đặc biệt hôm nay. Điều này khiến Thiên vô cùng hạnh phúc" – Quốc Thiên bày tỏ.
Chung tay hướng về miền Trung
Bên cạnh nghệ thuật, BTC mong muốn qua đêm diễn này còn khắc họa trọn vẹn giá trị sống mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trân trọng: yêu thương, sẻ chia và hướng về cộng đồng.
Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết chương trình hôm nay là một dịp để âm nhạc của anh Trịnh Công Sơn tiếp tục vang lên, không chỉ ca ngợi tình yêu, sự lãng mạn, mà còn là bài ca về thân phận và con người Việt Nam.
"Khi nghĩ về tình yêu thương dành cho nhau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều hát lên những giai điệu để sẻ chia và nâng đỡ nhau. Và âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp con người xích lại gần nhau" - bà nói.
Và với tinh thần đó, tại chương trình, theo chia sẻ từ ông Nguyễn Trung Trực, đại diện của Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn (hay còn gọi là Quỹ Trịnh Công Sơn) cho biết quỹ đã nhận được 1,1 tỉ đồng từ các công ty, đơn vị, mạnh thường quân.
Được biết, khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho hơn 2.500 hộ gia đình tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.