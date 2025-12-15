Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Góp hơn 1 tỉ đồng để hỗ trợ người sân vùng lũ 15/12/2025 06:08

(PLO)- Ông Nguyễn Trung Trực, đại diện Quỹ Trịnh Công Sơn cho biết đã nhận được 1,1 tỉ đồng trong đêm nhạc 'Hãy yêu nhau đi' để để trao quà Tết cho những hộ gia đình vùng bão, lũ miền Trung.

Tối 14-12, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức đêm nhạc Hãy yêu nhau đi tại TP.HCM. Chương trình do nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 (thứ 3 từ trái sang) cùng gia đình Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các nghệ sĩ sau đêm diễn. Ảnh: VĂN HÀ

Di sản Trịnh Công Sơn được tôn vinh

Trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi, các nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với nhiều thế hệ khán giả của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Hạ trắng, Mưa hồng, Phôi pha, Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm và Xin mặt trời ngủ yên, Xin cho tôi, Huế - Sài Gòn – Hà Nội, Ướt mi, Dấu chân địa đàng…. được thể hiện bởi các ca sĩ Bùi Lan Hương, Quốc Thiên, Nakatani Akari , Uyên Linh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Lệ Quyên….

Các ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc

Nakatani Akari đem lại sắc thái mới mẻ cho Diễm xưa khi hát bằng tiếng Nhật.

Dù sức khoẻ không được tốt, nhiều lúc hụt hơi, thế nhưng nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn khiến khán giả bùng nổ với ca khúc Một cõi đi về.

Đặc biệt, sau gần 18 năm từ VietNam Idol, Quốc Thiên mới có cơ hội đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và cùng nhau thể hiện ca khúc Biển nhớ.

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ Quốc Thiên trong ca khúc Biển nhớ. Video: VĂN HÀ

Chia sẻ trên sân khấu, ca sĩ Quốc Thiên cho biết, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng là người thầy trong chương trình Vietnam Idol 2008 của mình.

"Trong cuộc thi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luôn là người dành cho Thiên những lời khen ngợi và động viên. Chính vào năm đó, Thiên đã giành giải toán quân. Sau 18 năm, Thiên mới có cơ hội được hợp tác cùng anh trên sân khấu và trong chương trình đặc biệt hôm nay. Điều này khiến Thiên vô cùng hạnh phúc" – Quốc Thiên bày tỏ.

Uyên Linh và Quốc Thiên cùng thể hiện "Ru đời đi nhé"

Các ca sĩ cùng thể hiện ca khúc "Hãy yêu nhau đi"

Bên cạnh âm nhạc, ban tổ chức cũng triển lãm ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người bạn thân thiết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chụp. Một số kỷ vật gắn liền với cố nhạc sĩ cũng được gia đình trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng.

Chung tay hướng về miền Trung

Bên cạnh nghệ thuật, BTC mong muốn qua đêm diễn này còn khắc họa trọn vẹn giá trị sống mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trân trọng: yêu thương, sẻ chia và hướng về cộng đồng.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh

Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết chương trình hôm nay là một dịp để âm nhạc của anh Trịnh Công Sơn tiếp tục vang lên, không chỉ ca ngợi tình yêu, sự lãng mạn, mà còn là bài ca về thân phận và con người Việt Nam.

"Khi nghĩ về tình yêu thương dành cho nhau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều hát lên những giai điệu để sẻ chia và nâng đỡ nhau. Và âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp con người xích lại gần nhau" - bà nói.

Và với tinh thần đó, tại chương trình, theo chia sẻ từ ông Nguyễn Trung Trực, đại diện của Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn (hay còn gọi là Quỹ Trịnh Công Sơn) cho biết quỹ đã nhận được 1,1 tỉ đồng từ các công ty, đơn vị, mạnh thường quân.

Được biết, khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho hơn 2.500 hộ gia đình tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Nguyễn Trung Trực cho biết đây là quỹ từ thiện Trịnh Công Sơn được gia đình thành lập tại Huế từ lâu, nhằm thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh nghèo và giúp đỡ các gia đình khó khăn.