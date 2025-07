Đến 30-7, 60.000 thí sinh ở TP.HCM sẽ được dự sát hạch giấy phép lái xe 21/07/2025 14:39

Ngày 21-7, Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM cho biết phòng sẽ tăng tốc tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân.

Theo Phòng CSGT, từ tháng 5-2025, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Sở GTVT TP.HCM (nay là Sở Xây dựng), Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tổ chức khoảng 220 kỳ sát hạch, với khoảng 70.000 thí sinh tham dự.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn TP vẫn còn khoảng 60.000 thí sinh đã hoàn thành chương trình học tại các cơ sở đào tạo nhưng chưa được sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Các kỳ sát hạch được tổ chức liên tục từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSGT xác định đây không chỉ là nhu cầu chính đáng của người dân mà còn là vấn đề liên quan đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và CSGT nói riêng.

Do đó, đến ngày 30-7, phòng sẽ chủ động huy động tối đa lực lượng sát hạch viên, tham mưu lãnh đạo Công an TP tổ chức 9 kỳ sát hạch mỗi ngày với tổng cộng hơn 60.000 thí sinh tham dự trên toàn địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các kỳ sát hạch được tổ chức liên tục từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Việc bố trí làm việc ngoài giờ hành chính được triển khai nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm của lực lượng CSGT nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc hoàn thành thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Quy trình sát hạch diễn ra thông suốt nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận.

Đặc biệt, các sát hạch viên đã được tập huấn và cấp thẻ đều được huy động tối đa, đồng thời từng tổ sát hạch được phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo tổ chức kỳ thi một cách khoa học, nghiêm túc, đúng quy định. Quy trình sát hạch diễn ra thông suốt nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận chuyên môn, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Song song đó, dữ liệu thí sinh đạt, vắng hoặc không đạt được báo cáo và truyền ngay trong ngày về Cục CSGT để kịp thời phê duyệt và cấp giấy phép lái xe, từ đó rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dân.

Mục tiêu của Phòng CSGT là đến ngày 30-7-2025 sẽ hoàn tất việc tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho toàn bộ số thí sinh đã học xong mà chưa được thi sát hạch trên địa bàn TP.HCM.

"Việc tăng cường công tác sát hạch không chỉ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới"- Phòng CSGT xác định mục tiêu.