Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm điểm sạt lở, sụp lún cả một đoạn đường 22/11/2025 17:07

(PLO)- Các điểm sạt lở cũ gây chết người ở đèo Khánh Lê chưa được khắc phục xong thì mưa lớn đã làm con đèo này sạt thêm bảy điểm, sụp lún cả đoạn đường.

Ngày 22-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm, sụp lún cả đoạn đường.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài từ ngày 19 đến ngày 22-11, đèo Khánh Lê đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh xuất hiện thêm khoảng bảy điểm sạt lở. Đặc biệt, có điểm sạt lở gây sụp lún cả đoạn đường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, công tác khắc phục các điểm sạt lở đang gặp khó khăn do máy móc, phương tiện không thể tiếp cận các điểm sạt vì thời tiết vẫn mưa rất lớn.

Trước đó, ngày 16-11, đèo Khánh Lê xuất hiện ba điểm sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 16-11, điểm sạt lở ở Km45 khiến đất đá đổ vào bên phải một xe khách chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương.

Từ 11 giờ 30 ngày 17-11, tỉnh Khánh Hòa cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê, trừ các phương tiện phục vụ khắc phục bão lũ.