Đi ăn hủ tiếu khuya, thanh niên tỉnh dậy ở trạm xá với nhiều vết thương 05/11/2025 19:04

(PLO)- Một thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đi ăn hủ tiếu khuya, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong trạm xá với chi chít vết thương.

Ngày 5-11, Công an xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã lấy lời khai một số người liên quan để xác minh, làm rõ đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Kha (29 tuổi, ngụ xã Nam Dong).

Anh Kha bị nhiều vết thương ở đầu và mặt. Ảnh: N.V

Trước đó, anh Kha đã có đơn tố giác tội phạm, gửi Công an xã Nam Dong, về việc anh bị một nhóm người hành hung, truy sát khi đi ăn hủ tiếu.

Theo nội dung đơn, khoảng 23 giờ ngày 4-10, anh Kha đi làm về thì ghé một quán hủ tiếu trên địa bàn xã Nam Dong để ăn khuya.

Khi anh Kha vừa ngồi xuống bàn thì có một nhóm khoảng tám người cùng vào quán. Sau đó, nhóm này ngồi tại bàn anh Kha đang ngồi và liên tục gây sự, dù trước đó hai bên chẳng mâu thuẫn gì.

Vẫn theo đơn, sau một hồi kiếm cớ gây sự, một người trong nhóm đã cầm chai đựng gia vị ném vào anh Kha. Khi anh Kha phản ứng thì bị một người rút dao từ khu bếp của quán truy đuổi. Anh Kha vùng chạy ra ngoài đường nhưng bị đuổi kịp và bị hành hung đến bất tỉnh.

“Tôi bị cả nhóm quây đánh, đâm bằng tuýp sắt. Ngoài ra, tôi bị họ dùng đũa đâm trúng vùng mặt, đầu… và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm ở trạm y tế xã với nhiều vết thương trên khắp cơ thể”, anh Kha kể.

Theo hồ sơ bệnh án, anh Kha bị sưng nề mắt phải, mắt phải nhìn mờ, kết mạc xuất huyết, khó mở mắt, chấn động não. Anh Kha sau đó được phẫu thuật, lấy dị vật ở hốc mắt phải.

“Các bác sĩ đã phẫu thuật, lấy được dị vật trong hốc mắt của tôi là một đoạn đũa khoảng 4 cm. Tuy nhiên, mắt phải tôi giờ vẫn rất đau, chưa thể nhìn rõ”, anh Kha kể.