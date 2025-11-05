Bắt người phụ nữ cướp giật giỏ xách của cụ già bán vé số 05/11/2025 14:28

(PLO)- Công an bắt một phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk cướp giật giỏ xách của cụ già bán vé số.

Ngày 5-11, thông tin từ Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản.

Bà Vũ Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, ngày 2-11, ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi, ngụ xã Krông Pắc) khi đang bán vé số tại xã Ea Knuếc thì bị một phụ nữ cướp giỏ xách, bên trong có 5,6 triệu đồng, 590 tờ vé số, điện thoại di động.

Đến ngày 4-11, Công an xã Ea Knuếc bắt giữ Vũ Thị Hồng, nghi phạm cướp giật vé số của ông Bình.

Bước đầu bà Hồng khai khi thấy ông Bình đi bán vé số, để túi xách trước giỏ xe, bà đã cướp giật, bỏ chạy. Sau khi cướp được giỏ xách của ông Bình, bà Hồng lấy tiền đóng học phí cho con gái, đóng tiền trọ.