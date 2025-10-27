Kẻ cướp giật 460 tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật bị bắt 27/10/2025 14:42

(PLO)- Trong 24 giờ, Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng xác minh và truy bắt Nguyễn Hữu Đức, người đã giật túi xách, cướp 460 tờ vé số.

Ngày 27-10, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đức cùng tang vật vé số. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10, Đức thấy bà DTM (54 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh của người khuyết tật đi bán vé số nên giả vờ hỏi mua. Tiếp đó, Đức bất ngờ giật cọc vé số và túi xách của bà M rồi bỏ chạy.

Bà M đã đến cơ quan công an trình báo bị mất túi xách, bên trong có 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4,6 triệu đồng cùng 2,5 triệu tiền mặt và một điện thoại di động.

Chỉ trong vòng 24 giờ, Công an phường Quy Nhơn đã tiến hành xác minh và bắt giữ được Đức cùng tang vật.