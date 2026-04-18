Di dời trạm thu phí Lái Thiêu đến vị trí phù hợp 18/04/2026 11:20

Nhiều người dân TP.HCM phản ánh hiện nay khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu, Quốc lộ 13 mất an toàn giao thông, mới đây (ngày 13-4) còn xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người. Trước thực trạng trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tổ chức giao thông, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13 do Tập đoàn Becamex đầu tư quản lý, được xây dựng ngay khu vực giao lộ đường vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13.

Khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông, nguyên nhân do giao lộ đang được đóng lại, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào Quốc lộ 13 bắt buộc phải rẽ phải và quay đầu xe tại giao lộ Quốc lộ 13 –Vĩnh Phú 42 (cách giao lộ cầu Phú Long – Quốc lộ 13 khoảng 200m).

Nhằm hạn chế giao cắt giữa lượng xe đi thẳng và quay đầu xe, giao lộ này đã được lắp đặt biển cấm rẽ trái và quay đầu xe từ 6 – 22 giờ, các loại xe 2 bánh muốn quay đầu xe sẽ rẽ phải vào đường Vĩnh Phú 42 và dừng chờ lưu thông cùng pha đèn với đường Vĩnh Phú 42.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều phương tiện xe 2 bánh quay đầu xe không tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông được lắp đặt tại giao lộ gây mất an toàn giao thông.

Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Ảnh: ĐT

Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh Trạm thu phí, Sở Xây dựng đã chủ trì họp với Công an TP, UBND phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu kiểm tra hiện trường và thống nhất mở lại giao lộ đường vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13 và chủ đầu tư sẽ di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp.

Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý, nghiên cứu thiết kế mở giao lộ đường vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13. Dự kiến thực hiện trong tháng 5. Becamex đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án di dời trạm thu phí.

Trong thời gian chưa mở giao lộ đường vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.