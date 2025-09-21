Đi làm đồng, người dân ở Quảng Trị phát hiện súng AK-47

Ngày 21-9, tin từ Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một khẩu súng quân dụng AK-47 do một người dân tự nguyện giao nộp.
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phúng (56 tuổi, ngụ thôn Tân Xuân, xã Hiếu Giang) trong lúc ra đồng làm việc đã phát hiện khẩu súng nói trên.
Nhận thức đây là vũ khí quân dụng nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, ông Phúng đã nhanh chóng mang khẩu súng đến trụ sở Công an xã Hiếu Giang để trình báo, giao nộp.
Đại diện Công an xã Hiếu Giang cho biết đã lập biên bản tiếp nhận vũ khí. Đồng thời, cơ quan công an cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của ông Phúng.