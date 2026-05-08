Đi thăm rẫy, người dân tá hỏa vì gần 100 gốc tiêu bị chặt phá 08/05/2026 16:40

(PLO)- Một hộ dân ở Đắk Lắk đi thăm rẫy thì phát hiện gần 100 gốc tiêu đã bị ai đó chặt phá.

Ngày 8-5, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xã điều tra, làm rõ vụ phá hoại rẫy hồ tiêu xảy ra trên địa bàn.

Một gốc tiêu bị chặt phá. Ảnh: T.T

“Hiện công an đã kiểm tra hiện trường, thiết lập hồ sơ phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin sau”, ông Y Ngơn Niê nói.

Theo ông Phạm Khắc Dũng (42 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), ngày 4-5, ông đến thăm rẫy tại xã Ea Ktur thì phát hiện hàng loạt trụ hồ tiêu héo lá bất thường.

Tiến đến kiểm tra, ông Dũng phát hiện các trụ hồ tiêu héo lá đã bị ai đó chặt phá, cắt gốc từ trước.

Cây hồ tiêu bị cắt gốc bắt đầu khô lá. Ảnh: T.T

“Tổng cộng, có 85/600 gốc hồ tiêu trong rẫy của tôi bị chặt phá, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Tôi đã làm đơn trình báo công an, mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ”, ông Dũng bức xúc.

Vẫn lời ông Dũng, ông mới mua lại vườn hồ tiêu nói trên cuối năm ngoái. Vì vậy, ông không có mâu thuẫn gì với những hộ xung quanh, cũng không nghi ngờ ai đã ra tay, triệt phá vườn cây của mình.

Cây hồ tiêu trong rẫy ông Dũng bị cắt sát phần gốc. Ảnh: T.T

Ông Dũng cho biết hồ tiêu là cây trồng lâu năm, có giá trị kinh tế cao. Việc kẻ gian chặt phá hàng loạt gốc hồ tiêu không chỉ khiến ông mất thu nhập mà còn phải mất nhiều năm sau mới tái thiết lại được vườn cây.