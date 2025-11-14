Vụ phá nát bờ sông để đào cây gỗ lạ: Chưa tìm ra chủ mưu, máy xúc 'bốc hơi' 14/11/2025 14:17

(PLO)-Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn chưa xác định rõ ai là người tổ chức đào cây gỗ lạ, phá nát bờ sông Ayun. Hai chiếc xe múc cũng đã "bốc hơi" khỏi hiện trường.

Ngày 14-11, theo nguồn tin của PLO, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc đào bới bờ sông Ayun (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để khai thác cây gỗ lạ.

Vụ đào bới, phá nát bờ sông Ayun để khai thác cây gỗ lạ đến nay vẫn chưa xác định do ai làm và phương tiện là hai máy múc của ai, đã đi đâu?. Ảnh: LK.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bước đầu đã xác minh thông tin phản ánh "ông TVN, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Phú Thiện tham gia hoặc có dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng đào bới, trục vớt gỗ tại khu vực bờ sông Ayun, thôn Plei Kual, xã Phú Thiện" là chưa có cơ sở.

Qua xác minh, Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa, UBND xã Phú Thiện và các lực lượng liên quan đều đánh giá ông TVN đã thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong quá trình xử lý vụ việc.

Theo giải trình của ông N: Vào lúc 11 giờ ngày 28-10, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông có liên hệ với một phóng viên để nắm thông tin và cam đoan “không có nội dung nhờ cậy, tác động hay bao che cho hành vi vi phạm”.

Đồng thời, khẳng định đã thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ khi nhận được tin báo, không có tiếp tay và cũng không tham gia trong việc đào bới, trục vớt cây gỗ.

Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ.

Về cây gỗ bị đào bới, được xác định là gỗ dầu. Khu vực phát hiện cây gỗ là đất nông nghiệp, ngoài quy hoạch ba loại rừng. Hiện tại, UBND xã Phú Thiện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng san lấp để tránh tình trạng sạt lở đất, ảnh hưởng đến hoa màu của người dân.

Đến nay, các lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi đào bới, trục vớt gỗ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhận định cây gỗ được báo chí phản ánh là tài sản bị vùi lấp. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phú Thiện căn cứ theo quy định, thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản này.

Đồng thời, xác minh đối tượng thực hiện việc đào bới gỗ và xác minh nguyên nhân không kịp thời phát hiện vụ việc trong khi các cơ quan truyền thông, người dân biết, phản ánh.

Một phần cây gỗ lạ đã được đưa về trụ sở kiểm lâm quản lý.

Dư luận đang băn khoăn, về vụ việc xảy ra có camera ghi hình, có cảnh người điều khiển hai phương tiện máy múc nhưng các cơ quan chức năng lại không xác định rõ là ai. Bên cạnh đó, hành vi hủy hoại bờ sông cũng chưa được điều tra và xác định đối tượng phá hoại nhưng địa phương đã vội vàng lấp kín bờ sông?.