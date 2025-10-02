Diễn biến mới trên chính trường Mỹ kéo giá vàng thế giới tăng 02/10/2025 07:47

(PLO)- Ông Philippe Gijsels, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ BNP Paribas Fortis cho rằng giá vàng thế giới có thể vượt mức 4.000USD/ounce và có thể tăng cao hơn nữa.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai đóng cửa ở ngưỡng kỷ lục 3.897,50USD/ounce. Giá vàng thế giới đóng cửa giao dịch phiên gần nhất ở mức 3.866,66USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới chịu tác động nhiều từ biến động trên chính trường Mỹ cũng như bất ổn địa chính trị trên toàn thế giới. Ảnh: Kitco News

Loạt yếu tố đẩy giá vàng thế giới tăng

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới tăng gần 50%.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến chính trường Mỹ, vào lúc 0h ngày 1-10 theo giờ Mỹ (11h cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ bắt đầu ngừng hầu hết các hoạt động sau khi Quốc hội nước này không thể thông qua dự luật tạm thời duy trì ngân sách chính phủ.

Đây là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt dài nhất trong lịch sử kéo dài 35 ngày vào 6 năm trước. Diễn biến này sẽ khiến nhiều bộ, cơ quan liên bang phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ.

Thông thường, tác động từ các đợt Chính phủ đóng cửa lên các thị trường tài chính không lớn, tuy nhiên thời điểm đóng cửa rất quan trọng. Việc Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa lần này sẽ khiến cho nhiều thông tin kinh tế Mỹ không được công bố. Do đó, nhà đầu tư trên thị trường cũng sẽ khó đoán biết được định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới ra sao.

Cho đến hiện tại, chưa thể rõ đợt đóng cửa này sẽ kéo dài bao lâu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Chính phủ Mỹ từng trải qua đợt đóng cửa kéo dài 34 ngày.

Trong bối cảnh này, giá trị các loại tài sản rủi ro suy giảm. Giá vàng trong khi đó tiếp tục và lập kỷ lục thứ 39 trong năm nay.

Ông Michael Field, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ Morningstar phân tích: “Ngoài thông tin liên quan đến việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, những bất ổn địa chính trị trên khắp toàn cầu, thông tin liên quan thuế quan, những yếu tố này tạo ra bức tranh khá bất ổn cho nhà đầu tư”.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136,40 – 138,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 125,62 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 12,78 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 131,80 – 134,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 132,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,00 – 136,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.196 – 26.466 đồng/USD (mua vào – bán ra).