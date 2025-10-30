Điều chỉnh lại tốc độ, phân lại làn xe chạy trên các tuyến cao tốc phía Nam 30/10/2025 13:47

(PLO)- Cục Đường bộ điều chỉnh tốc độ, phân làn xe chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM-Trung Lương và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung tổ chức giao thông thí điểm, phân làn và quy định tốc độ trên các tuyến cao tốc phía Nam.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ở làn 1 (sát dải phân cách giữa) đoạn từ Km4+000 - Km11+425 và Km13+784 - Km54+983, tốc độ tối đa cho phép 120 km/h, tối thiểu 80 km/h. Riêng đoạn Km11+425 - Km13+784, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Làn số 1 cấm các loại xe lưu thông gồm: ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg. Nhóm này bao gồm xe tải thông dụng (trừ xe tải pickup cabin đơn, cabin kép, xe tải van), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: V.LONG

Ở làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp), tất cả ô tô đều được lưu thông, tốc độ tối đa từ 120 km/h đến 100 km/h tùy từng đoạn, tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Để đảm bảo an toàn và thông suốt, các phương tiện đang đi ở làn 2 nếu cần vượt xe đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó phải trở lại làn 2 để tiếp tục lưu thông. Khi chuyển làn, người lái phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau.

Hệ thống chỉ dẫn, biển báo và vạch sơn phân làn sẽ được bố trí đồng bộ, thể hiện rõ tốc độ tối đa và tối thiểu cho phép trên từng làn xe. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc tổ chức sơn thông tin tốc độ trên mặt đường tại các nút giao đầu vào, vị trí dễ quan sát, nhằm nhắc lại thông tin cho người tham gia giao thông.

Trong trường hợp sửa chữa, bảo trì, nâng cấp công trình hoặc xử lý sự cố ảnh hưởng đến lưu thông, đơn vị vận hành có thể tạm thời lắp đặt biển hạn chế tốc độ trong thời gian nhất định nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 10-11-2025.

Trước đó, Cục Đường bộ cũng đã thực hiện thí điểm điều chỉnh phương án phân luồng và tốc độ lưu thông theo hướng tương tự trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thời gian thực hiện thí điểm là 1 tháng, sau đó cơ quan chức năng sẽ đánh giá.