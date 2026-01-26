Điều gì đang xảy ra với ô tô Trung Quốc? 26/01/2026 07:45

Các chuyên gia dự báo, dù tốc độ có chậm lại so với trước, ô tô điện Trung Quốc vẫn có thể đạt mức tăng trưởng ít nhất 20% tại thị trường EU trong năm 2026 nhờ ưu thế về chi phí và công nghệ pin.

Điểm khác biệt của các hãng xe Trung Quốc trong giai đoạn này chính là cuộc đua đổi mới không giới hạn. Tại triển lãm của XPeng ở Quảng Châu, công chúng đã kinh ngạc trước mẫu "Tàu sân bay trên cạn" - một chiếc xe 6 bánh mạnh mẽ chứa một mô-đun bay tách rời phía sau.

Với giá khoảng 285.000 USD, mẫu xe này đã nhận được 7.000 đơn đặt hàng trước, cho thấy tham vọng định nghĩa lại tương lai của di chuyển cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, các hãng xe như Xiaomi, Geely và XPeng đang đổ hàng chục tỉ USD vào AI và chip tự hành.

XPeng thậm chí tuyên bố chip Turing AI tự phát triển của họ mạnh gấp ba lần các sản phẩm từ Nvidia, cho thấy chìa khóa chiến thắng trong tương lai nằm ở khả năng làm chủ các công nghệ độc quyền.

Trái ngược với đà thăng hoa ở nước ngoài, thị trường nội địa Trung Quốc đang cho thấy những nỗ lực vật lộn để duy trì đà tăng trưởng. BYD đã chính thức vượt qua Tesla để giành ngôi vương doanh số toàn cầu nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng tại quê nhà thấp nhất trong 5 năm (chỉ 7,7%).

Cuộc chiến giá kéo dài từ năm 2023 đã vắt kiệt biên lợi nhuận, khiến giới chức Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo về tình trạng cạnh tranh quá mức.

Đáng chú ý, ưu tiên của người tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Giá cả không còn là yếu tố duy nhất; thay vào đó, an toàn, độ bền của pin trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự tiện lợi của hệ thống trạm sạc mới là những điều khách hàng quan tâm hàng đầu.

Trước thực tế địa chính trị và nhu cầu thị trường thay đổi, các chuyên gia nhận định rằng các hãng xe Trung Quốc buộc phải địa phương hóa sản xuất và đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt.

Ông Wei Jianjun, Chủ tịch Great Wall Motors, khẳng định để trở thành một cường quốc ô tô thực thụ, buộc phải hướng tầm nhìn ra thế giới.

Cuộc đua ô tô điện giờ đây không còn là một cuộc chạy nước rút về doanh số trong nước, mà là một cuộc chạy marathon về công nghệ và khả năng thích nghi trên quy mô toàn cầu.