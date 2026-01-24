Lý do thật sự khiến một hãng xe 'bùng nổ' doanh số không chỉ nằm ở động cơ 24/01/2026 15:44

(PLO)- Chuyên gia nhận định doanh số của một hãng xe giờ không chỉ phản ánh xe tốt hay dở, mà là đúng thời điểm, đúng nhu cầu, đúng cách tiếp cận.

Nếu như cách đây 3-5 năm, xe điện hay hybrid chỉ được xem là "món trang sức" của các hãng xe để phô diễn công nghệ, thì năm 2025 đã chứng kiến một thực tế khác hẳn. Xe xanh đã trở thành “nồi cơm” chính của các đại lý.

Năm 2026, các dòng xe xanh sẽ tiếp tục bứt phá về doanh số. Ảnh: TN

Kết thúc năm 2025, VinFast đã thiết lập một trật tự mới khi các dòng xe như VF 3 và VF 5 liên tục đứng đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng, vượt qua những "tượng đài" xe xăng hạng B và C.

Kết thúc năm 2025, VinFast là hãng xe bán chạy nhất với doanh số đạt được là hơn 175.000 xe. Trong khi đó các hãng xe khác đều có cả xe chạy xăng và xe điện, hybrid đều có kết quả cuối năm 2025 là dưới 100.000 xe. Đơn cử như hãng Toyota tựu chung được hơn 71.000 xe trong năm 2025, Hyundai cũng có con số là hơn 56.000 xe.

Hãng Xe Doanh Số (Chiếc) Minh họa VinFast 175.099 ████████████████████ Toyota 71.954 ████████ Hyundai 56.748 ██████ Mitsubishi 41.198 ████ Ford 37.163 ████ Kia 34.570 ███ Mazda 32.610 ███ Honda 28.719 ███

Theo các chuyên gia nhận định, ngoài việc Việt Nam chuẩn bị kế hoạch khoanh vùng phát thải thấp thì việc phủ kín trạm sạc đến tận các huyện đảo và vùng sâu vùng xa đã gỡ bỏ rào cản tâm lý lớn nhất của người Việt về nỗi lo sạc pin. Từ đó khiến cho người dùng bắt đầu chuyển sang xe điện nhiều hơn.

Còn đối với hãng xe không chọn thuần điện ngay lập tức, Toyota đã lựa chọn trong năm 2025 khi thực hiện chiến dịch "Hybrid hóa" dải sản phẩm. Các mẫu hybrid lần lượt được ra mắt như Innova Cross hay Corolla Cross Hybrid. Tuy nhiên, với mức giá khá cao và việc phải chờ đợi 2-3 tháng mới có xe cũng khiến cho người dùng chưa mặn mà với các mẫu hybrid của hãng này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, xe xanh (bao gồm EV và Hybrid) chiếm khoảng 22% tổng doanh số toàn thị trường năm 2025, một con số mà trước đó nhiều chuyên gia dự báo phải đến năm 2028 mới đạt được.

Theo các chuyên gia, ngoài sự phát triển của xe điện VinFast thì năm 2026 sẽ là năm của xe Hybrid sạc ngoài (PHEV). Đây là dòng xe cho phép đi thuần điện khoảng 60-100km (đủ cho nhu cầu nội đô hàng ngày) nhưng vẫn có động cơ xăng cho những chuyến đi xa.

“Nhìn bảng doanh số hãng 2025 mới thấy thị trường Việt đổi rất nhanh, có hãng tăng mạnh nhờ bắt trúng xu hướng, có hãng giữ nhịp đều nhờ nền tảng lâu năm. Tuy nhiên, cũng có hãng xe “hụt hơi” vì không theo kịp gu người mua. Doanh số giờ không chỉ phản ánh xe tốt hay dở, mà là đúng thời điểm, đúng nhu cầu, đúng cách tiếp cận”- một chuyên gia ngành xe nhận định.