Điều lạ đang xảy ra trên thị trường chứng khoán 12/12/2025 16:18

​Ngay khi mở cửa, VN Index chạm lại mốc 1.700 điểm đã mất phiên trước đó. Tuy nhiên, đây là điểm sáng duy nhất, sau đó chỉ số liên tục lao dốc, giảm sâu nhất vào cuối phiên.

​Nhóm cổ phiếu bluechip từ ngân hàng, bất động sản đến bán lẻ tác động tiêu cực nhất đến thị trường.

​Theo giới phân tích, dù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước phục hồi nhưng chưa đủ hỗ trợ tâm lý thị trường.

​Yếu tố tác động chính nằm ở vấn đề căng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng. Dòng tiền rẻ và dồi dào thường tạo động lực tích cực cho chứng khoán. Ngược lại, căng thẳng thanh khoản và chi phí vốn tăng cao là yếu tố vĩ mô gây áp lực lên các kênh tài sản.

​Kết phiên, VN Index mất 52 điểm, xuống còn 1.646 điểm. Giá trị thanh khoản đạt gần 25.000 tỉ đồng. Đây là phiên thứ tư liên tiếp chỉ số này giảm, mất tổng cộng hơn 100 điểm.

​Phiên giao dịch ngày 12-12 xác nhận thị trường chịu áp lực bán lớn, mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thanh khoản và các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng ở mức cao.