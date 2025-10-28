Điều tra chống lẩn tránh thuế với thép cán nóng Trung Quốc 28/10/2025 14:19

(PLO)- Bộ Công Thương quyết định khởi động cuộc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sau khi hai nhà sản xuất thép lớn của Việt Nam yêu cầu làm rõ hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép cán nóng của Trung Quốc.

Ngày 28-10, Bộ Công Thương ban hành quyết định khởi động cuộc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nội dung điều tra tập trung vào "hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với đối với sản phẩm thép cán nóng khổ rộng lớn hơn 1.880 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300 mm có xuất xứ từ Trung Quốc thông qua thay đổi không đáng kể hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại".

Theo thông báo đi kèm, hàng hóa bị điều tra là một số sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng; được cán nóng; độ dày từ 1,2 mm đến 25,4 mm; có khổ rộng lớn hơn 1.880 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300 mm; chưa được gia công quá mức cán nóng; đã tẩy gỉ hoặc không tẩy gỉ; không dát phủ, phủ, mạ hoặc tráng; có phủ dầu hoặc không phủ dầu; hàm lượng carbon nhỏ hơn hoặc bằng 0,30% tính theo khối lượng.

Các sản phẩm này được phân loại theo các mã HS gồm: 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.52.00, 7208.53.00...

Tuy nhiên, có một số sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi điều tra lần này, bao gồm: Các sản phẩm thép cán nóng có hàm lượng carbon lớn hơn 0,30% tính theo khối lượng; các sản phẩm thép cán nóng dạng tấm có độ dày từ 10mm trở lên và các sản phẩm thép cán nóng đã được loại trừ trong Quyết định áp thuế chính thức số 1959/QĐ-BCT ngày 4-7-2025.

Bộ Công Thương quyết định khởi động cuộc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản phẩm thép cán nóng Trung Quốc.

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) nhận được hồ sơ yêu cầu từ hai nhà sản xuất thép lớn trong nước. Hồ sơ được nộp vào ngày 3-6 đề nghị điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang được áp dụng theo Quyết định số 1959/QĐ-BCT ban hành ngày 4-7.

Bên yêu cầu bao gồm CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất, có địa chỉ tại Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, có địa chỉ tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Sau quá trình bổ sung hồ sơ, ngày 18-9, Cơ quan điều tra đã xác nhận hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp lệ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi đến các bên liên quan, bao gồm nhà sản xuất trong nước, nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài cũng như các nhà nhập khẩu.

Thời hạn điều tra được quy định không quá 9 tháng kể từ ngày ra quyết định, và có thể được gia hạn thêm không quá 3 tháng trong trường hợp đặc biệt.

Dựa trên kết luận điều tra sơ bộ và chính thức, cơ quan điều tra có thể kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh tạm thời và chính thức.