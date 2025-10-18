Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường Cộng Hòa 18/10/2025 15:39

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trên vỉa hè đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM.

Ngày 18-10, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường Cộng Hòa.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường Cộng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đoạn qua công viên Bình Giã, phường Tân Bình nên đến kiểm tra và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè sát công viên đường Cộng Hoà. Ảnh: NT

Lực lượng công an sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm. Bước đầu xác định người đàn ông đã tử vong, không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa rõ được danh tính, ước chừng ngoài 30 tuổi.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NT

Công an đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong.