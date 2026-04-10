Đo huyết áp lưu động 24 giờ: Cách chẩn đoán chính xác bệnh tăng huyết áp 10/04/2026 09:33

(PLO)- Đo huyết áp lưu động 24 giờ là kỹ thuật thu ghi huyết áp ba trị số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim một cách tự động trong suốt hoạt động hằng ngày khi ăn, ngủ, làm việc.

Tăng huyết áp là bệnh lý xảy ra bất kỳ lứa tuổi, gây ảnh hưởng đến các cơ quan trọng yếu cơ thể như tim, mạch máu não, thận, mắt...

Ngày nay, có nhiều phương pháp đo huyết áp để xác định có tăng huyết áp hay không. Trong đó có ba phương pháp phổ biến, mỗi phương pháp đều có giá trị nhất định.

Thứ nhất là đo huyết áp tại phòng khám, nghĩa là bạn được nhân viên y tế đo huyết áp tại cơ sở y tế bạn đến khám bệnh.

Thứ hai là theo dõi đo huyết áp tại nhà, nghĩa là sử dụng máy đo huyết áp điện tử có băng quấn ở cánh tay hay cổ tay

Thứ ba là đo huyết áp lưu động 24 giờ (ambulatory blood pressure monitoring- ABPM).

Vì sao đo huyết áp lưu động 24 giờ lại quan trọng?

Đo huyết áp lưu động 24 giờ, là kỹ thuật thu ghi huyết áp ba trị số là huyết áp tâm thu (còn gọi số trên), huyết áp tâm trương (còn gọi số dưới) và nhịp tim của một cách tự động trong suốt hoạt động hằng ngày ăn, ngủ, làm việc.

Ban ngày cứ mỗi 15-30 phút và 30-60 phút vào ban đêm, máy sẽ tự động ghi lại số đo huyết áp của bạn ở thời điểm đó. Sau 24 giờ, bạn gửi trả máy lại cho phòng khám và bác sĩ sẽ tiến hành phân tích, so sánh dữ liệu để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.

Dựa vào dữ liệu thu thập được, kết hợp với mức huyết áp đo được tại phòng khám, bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán chính xác nhất xem liệu bạn có bị bệnh tăng huyết áp hay không, kiểu hình huyết áp, đặc biệt huyết áp ban đêm khi ngủ và sáng sớm thức dậy.

TS. BS Trần Minh Trí, Chuyên khoa Tim mạch Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.

Chỉ định của đo huyết áp lưu động trên lâm sàng

- Tăng huyết áp áo choàng trắng: Huyết áp tại phòng khám tăng cao đáng kể nhưng lại bình thường thậm chí thấp khi đo tại nhà.

- Tăng huyết áp ẩn giấu: Huyết áp tại phòng khám bình thường nhưng lại cao khi đo ở nhà.

Hạ huyết áp tư thế (có hay không có dùng thuốc) hoặc hạ huyết áp sau ăn.

- Đánh giá tác dụng thuốc hạ huyết áp, đặc biệt ở người bệnh nguy cơ cao đã được điều trị tăng huyết áp.

- Tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai.

- Đánh giá trị số huyết áp ban đêm và tình trạng trũng (ví dụ như nghi ngờ tăng huyết áp về đêm, như hội chứng ngưng thở khi ngủ, suy thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp nội tiết hoặc rối loạn hệ thần kinh thực vật).

Thực hiện kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ dễ áp dụng, chi phí thấp, giúp bác sĩ đánh giá toàn diện huyết áp của bạn ngày, đêm. Từ đó lựa chọn thuốc, lời khuyên cụ thể cho bạn được hợp lý nhất, hiệu quả nhất.