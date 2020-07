Bộ GTVT lại đề xuất giảm còn 14 hạng bằng lái xe

Không nên quy định người 16-18 tuổi phải có bằng A1 Nói về quy định cấp GPLX hạng A1 cho người 16-18 tuổi (chỉ được điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện 4 kW), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh nêu quan điểm không đồng tình và cho rằng chỉ làm phức tạp thêm. “Một người thi sát hạch và đạt để lấy bằng A1 đương nhiên họ được phép điều khiển xe từ 50 cm3 trở lên” - ông Thanh nói. Theo ông Thanh, để nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho học sinh cần tuyên truyền kiến thức về luật an toàn giao thông trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, Bộ GTVT và Bộ GD&ĐT cần ngồi lại và có thể đưa ra một chương trình để lồng ghép kiến thức an toàn giao thông vào các môn học trong trường. “Thay vì chỉ học lý thuyết, các thầy cô nên cho học sinh thực hành để bài học không bị nhàm chán, tăng tính hiệu quả” - ông Thanh nói. CÙ HIỀN