'Chắc cô phải sáng mai mới bay được'

Người dân ngủ gục, mệt mỏi và ngồi bệt dưới sàn nhà là tình trạng chung của các hành khách khi đổ về sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm Tết.



Biển người tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HƯƠNG TRANG.

Anh Lý Văn Quốc hỏi thăm người đi cùng khi nào cô bay vậy, bây giờ cô mới tới thì chắc phải sáng mai mới bay đó. "Chứ tôi tới từ sáng đến giờ đã nửa ngày mà còn chưa bay nữa", anh Quốc than vãn.



Đa số các chuyến bay đều bị chậm chuyến. Ảnh: HƯƠNG TRANG.

Nhiều người hết than vãn, lướt điện thoại chuyển qua nói chuyện với nhau về hành trình chuyến bay ra sao. Chị Phan Như Thảo (ở Bình Dương) chia sẻ: "Tôi đến đây từ 12 giờ trưa, đã hoãn 4 tiếng rồi mà vẫn chưa bay. Chúng tôi đã cố gắng đi sớm để làm thủ tục nhưng ai dè lại phải ăn chực nằm chờ như vậy. Về quê ngày Tết thật khổ. May sao con cái tôi lớn hết rồi nên cũng đỡ cực, chứ nhiều gia đình con bồng con bế khóc inh ỏi vì mỏi mệt".



Người ngủ gà, ngủ gật để chờ bay. Ảnh HƯƠNG TRANG.

Tượng tự, anh Lê Văn Khương bức xúc: "Nay tôi có chuyến công tác ra Hà Nội nhưng bị delay nên lỡ hết cả công chuyện. Dẫu biết rằng ngày Tết đều như vậy nhưng tình trạng các chuyến bay bị chậm chuyến nhiều quá, điều này sẽ gây ảnh hưởng cho người dân".



Ai cũng mệt mỏi, ngán ngẩm ngày về Tết. Ảnh: HƯƠNG TRANG.

Trong khi đó, số lượng khách đi - đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến nhưng chưa xảy ra tình trạng ách tắc bên trong sân bay. Cụ thể, tại sảnh đón ga quốc tế luôn trong tình trạng đông khách do người dân từ các tỉnh/thành lân cận đến đón người thân, có những gia đình năm người đi đón một người. Do người nhà đến đón quá đông, lực lượng an ninh hàng không phải thường xuyên phân luồng, hướng dẫn khách ra bên ngoài đón xe để nhanh chóng rời khỏi sân bay.