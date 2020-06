Có hay không việc dùng bằng B1 không được lái ô tô?

Phân lại hạng giấy phép lái xe Theo quy định hiện hành, có tất cả 12 hạng GPLX, bao gồm: A1, A2, A3, A4, B1 (B1 số tự động và B1), B2, C, D, E, FB2, FD, FE. Trong khi đó, dự luật giao thông đường bộ sửa đổi chia GPLX thành 17 hạng khác nhau gồm: A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Việc phân loại này theo đúng với hệ thống GPLX của các nước tham gia Công ước Vienna 1968 mà Việt Nam đã tham gia năm 2014, với cam kết sau năm năm chuyển đổi hạng GPLX trong nước phù hợp với quốc tế.