Tân Sơn Nhất sẽ mượn ga quốc tế để bay quốc nội

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết hiện sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) đang xây dựng phương án trình nhà chức trách hàng không cấp phép cho sử dụng các cửa khởi hành số 8, 9 tại nhà ga quốc tế để khai thác các chuyến bay quốc nội. Phương án này nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của hành khách, đặc biệt trong dịp cao điểm hè.



Bay vòng chờ lượt hạ cánh

Nhiều hành khách phản ánh kể từ ngày 1-7, sân bay TSN chỉ khai thác một đường băng (25L/07R), đường băng còn lại (25R) đang đóng cửa để cải tạo, nâng cấp.

Tình trạng trên khiến nhiều chuyến bay bị chậm, hủy, nhất là sắp tới dịp cao điểm hè, lượng khách đi lại sẽ tăng cao.

Chị Vân An (hành khách ở sân bay TSN) than phiền: “Tôi mua vé đi Đà Nẵng sáng 3-7, dù đại lý có hướng dẫn đến sớm 2 tiếng do sân bay đang sửa chữa nhưng mất gần 4 tiếng tôi mới được lên máy bay do hãng liên tục thông báo lùi giờ bay”.

Nhiều hành khách từ các địa phương khác đến TSN cũng cho biết máy bay chở họ phải bay vòng để chờ đến lượt hạ cánh nên mất nhiều thời gian.

Trong tuần qua, nhiều đại lý ở TP.HCM nhận hàng loạt cuộc gọi phản ánh về tình trạng các hãng liên tục thông báo hủy chuyến, lùi giờ bay.

“Thời điểm này, hai sân bay lớn nhất cả nước là TSN và Nội Bài đóng hai đường băng để sửa chữa. Theo đó, hàng loạt chuyến bay các hãng phải lùi giờ bay, hủy chuyến khiến khách hàng bức xúc” - đại diện một phòng vé chia sẻ.

Nói về lượng khách đi máy bay, anh Phạm Đình Duy, điều hành đại lý vé cấp I tại TP.HCM, cho biết dự kiến lượng khách đi du lịch nội địa trong hai tháng 7 và 8-2020 đạt khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2019.

Vietnam Airlines xác nhận nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) đã bị ảnh hưởng như chậm giờ khởi hành hoặc phải bay chờ hạ cánh tại TSN và Nội Bài, dẫn đến tác động chậm chuyến dây chuyền ở các sân bay khác. Theo đó, đơn vị này kêu gọi sự thông cảm của hành khách trong trường hợp phải thay đổi lịch bay.

Tương tự, Bamboo Airways cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đi/đến hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và TSN từ hôm nay (8-7) cho đến hết tháng 7.



Những ngày cao điểm, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất có rất đông hành khách. Ảnh: Hoàng Giang

Nhiều chuyến bay lệch hơn 40 phút

Nói về ảnh hưởng đi lại của hành khách và khả năng khai thác của các hãng hàng không, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV, cho biết hằng ngày sân bay Nội Bài và TSN đều có đánh giá, báo cáo về tình hình khai thác bay. Đồng thời, hai sân bay này cũng khuyến cáo hành khách đến trước 2 tiếng để đảm bảo lịch trình của mình.

Phía ACV thông tin: Hiện nay số lượng chuyến bay khai thác quốc nội tại sân bay TSN bình quân đạt 480 lần chuyến/ngày; những ngày cuối tuần tần suất tăng khoảng 540 lần chuyến/ngày.

ACV đánh giá hiện TSN chỉ còn khai thác một đường băng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động bay tại cảng. Đáng chú ý, số lượng chuyến bay dừng chờ để cất, hạ cánh tăng cao, thậm chí lệch từ 40 phút trở lên so với giờ đóng cửa của chuyến bay.

ACV nhận định trong tháng 7 và đầu tháng 8 là tháng cao điểm của mùa mưa bão. Đặc biệt, khung giờ chiều thường có mưa lớn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động bay tại sân bay TSN.

Tăng cường vị trí đỗ qua đêm Hiện sân bay TSN có 86 vị trí đỗ máy bay. Từ đầu tháng 7, sân bay này đã đề xuất nhà chức trách hàng không bổ sung 14 vị trí đỗ cho máy bay không khai thác trên đường lăn/vệt lăn tại sân bay. Như vậy, số lượng vị trí đỗ này sẽ đáp ứng cho các hãng hàng không đỗ qua đêm và đảm bảo tình hình khai thác.

Theo đó, trường hợp nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh được sẽ dẫn tới chậm giờ bay. Việc hoàn tất thủ tục của các chuyến bay cũng bị ảnh hưởng như khách đến trễ, ùn tắc trước nhà ga; giao thông ra vào sân bay cũng bị ảnh hưởng.

ACV cho rằng hiện lượng khách thông qua TSN tăng cao nhưng với tần suất khai thác hiện tại, cơ sở hạ tầng tại nhà ga vẫn đảm bảo hoạt động khai thác.

Tuy nhiên, để giảm áp lực khi chỉ khai thác một đường băng, đại diện ACV cho biết hiện sân bay TSN đang xây dựng phương án trình nhà chức trách hàng không cấp phép cho sử dụng các cửa khởi hành số 8, 9 tại nhà ga quốc tế để khai thác các chuyến bay quốc nội.

Đại diện ACV nhấn mạnh: Với điều kiện hạ tầng hiện nay, sân bay TSN chủ động phối hợp với Công ty Quản lý bay Miền Nam điều phối cất, hạ cánh đảm bảo an toàn tối đa, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho máy bay.

Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không tuân thủ tuyệt đối quy định liên quan đến slot (giờ cất, hạ cánh), bảo trì, bảo dưỡng máy bay để tránh xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan. Các đơn vị phục vụ mặt đất chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đáp ứng tần suất bay tăng cao tại TSN vào cao điểm hè 2020.