TP.HCM đề xuất ‘khai tử’ xe chở hàng 4 bánh gắn động cơ

Rút giấy phép cơ sở tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu xe Để tăng cường công tác quản lý, lưu hành của xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn, Sở GTVT TP cũng đã đề xuất quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sửa chữa các loại phương tiện cơ giới trái quy định. Đồng thời yêu cầu các cơ sở này cam kết không tham gia thay đổi các hệ thống tổng thành, cơi nới, thay đổi kết cấu thùng xe nếu không có thiết kế được phê duyệt. Nếu vi phạm, các cơ sở này sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Sở GTVT cũng giao công an TP chủ trì, phối hợp với sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về việc hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường khi lưu thông trên đường. Hiện các xe đủ điều kiện vẫn được lưu thông, còn các xe không đủ điều kiện an toàn sau khi đăng kiểm sẽ cấm lưu thông theo quy định. Trường hợp chủ phương tiện cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt tùy lỗi. Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ,

Sở GTVT TP.HCM