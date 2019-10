Thị trường hóa dịch vụ công nhìn từ ‘Nước sạch sông Đà’

Công an làm việc với con gái chủ tịch Công ty Gốm sứ Thanh Hà Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) - nơi cung cấp số dầu thải bị đổ vào nguồn nước sạch Nhà máy Sông Đà, xác nhận với PV chiều 21-10. Theo lời khai ban đầu, Lý Đình Vũ được một nữ giám đốc tên Trang của công ty thuê đổ dầu thải. Tuy nhiên, ông Truyền phủ nhận điều này và cho biết người tuồn dầu ra là nhân viên tên Trần Thành Trung (cán bộ vật tư kiêm thủ kho), công ty không có giám đốc nào tên là Trang. Dù phủ nhận thông tin về vị giám đốc tên Trang nhưng ông Truyền cho biết con gái ông là bà Nguyễn Huyền Trang (31 tuổi) cũng được công an mời lên làm việc. Đáng chú ý, khi làm việc với PV, ông Truyền chỉ đạo nhân viên đưa cho PV một biên bản kiểm tra được lập vào ngày 19-10 của đoàn công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ… Qua làm việc xác định khoảng tháng 9-2019, Vũ liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Huyền Trang (trợ lý giám đốc) đề xuất việc tiếp nhận, xử lý tái chế số dầu thải đang lưu giữ tại công ty và được bà Trang đồng ý. Theo thỏa thuận miệng, bà Trang phải trả cho Vũ chi phí vận chuyển, thu gom và xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít. Đến ngày 7-10, Vũ gọi điện thoại cho bà Trang để lấy dầu nhưng bà Trang đi vắng nên giao lại cho Trần Thành Trung. Như vậy, giữa thông tin do trực tiếp ông Truyền cung cấp và nội dung biên bản kiểm tra có sự mâu thuẫn. Giải thích về điều này, ông Truyền chỉ nói đây là việc của cơ quan công an, họ sẽ làm rõ. TUYẾN PHAN