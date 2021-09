Theo báo cáo về tình hình lưu thông trên địa bàn TP.HCM ngày 1-9 cho thấy lượng phương tiện lưu thông đã tăng cao so với ngày đầu TP.HCM thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (ngày 23-8).

Trong đó, dựa theo bảng thống kê lưu lượng phương tiện lưu thông trung bình theo ngày tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường trên địa bàn TP đã có sự chuyến biến.



Tình hình giao thông trong 24 giờ theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM.

Cụ thể, dựa theo bảng thống kê này, Sở GTVT TP.HCM cho biết lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 1-9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính) giảm 83% so với trung bình ngày thường. Tuy nhiên, tăng 6% so với ngày 31-8, tăng 67% so với ngày 25-8.

Trong đó, xe máy là 7,5%, xe hơi là 15,9%, xe tải là 72,0%, xe 16 chỗ trở lên chiếm 3,4%; xe trên 35 chỗ, tải nặng chiếm 1,2%.

Dựa theo bảng thống kê cho thấy lượng phương tiện ngày 25-8 đã giảm 90% lượng phương tiện so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội. Tiếp đó, ngày 26 và 27-8 lượng phương tiện đã gia tăng lên 88% và 86% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội. Đến ngày 1-9, lượng phương tiện lưu thông tăng lên 83% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.



Lượng phương tiện đã tăng so với trước đó. Ảnh: ĐT.

Như vậy, tính từ ngày 23-8 đến 1-9, lượng phương tiện tham gia giao thông đã tăng lên nhanh chóng, thay vì lượng phương tiện giảm 91% thì nay chỉ giảm 83% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Lưu lượng phương tiện lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ cũng đã tăng. Cụ thể, ngày 25-8, lượng phương tiện giảm tới 93% so với thời gian chưa thực hiện giãn cách xã hội, song tới ngày 1-9, lưu lượng phương tiện chỉ còn 90%.

Bên cạnh đó, theo bảng thống kê thành phần phương tiện tham gia giao thông trung bình trong ngày tại 100 điểm cho thấy lượng phương tiện cũng tăng lên.

Đơn cử, ngày 23-8, thành phần phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn so với những ngày trước đó, trong đó xe máy là 11%, xe hơi là 28%, xe tải 50,4%, xe trên 16 chỗ chiếm hơn 10%. Đến ngày 1-9 lượng phương tiện đã có sự chuyển biến, xe máy là 11%, xe hơi là 25,2%, xe tải là 58,5%, xe tải trên 16 chỗ là 4,9%.