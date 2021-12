Vành đai 3 đội vốn sau nhiều năm trễ hẹn Tại thời điểm năm 2016, kinh phí đầu tư cho dự án 1A, thuộc đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch của đường vành đai 3 là hơn 5.300 tỉ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Phần GPMB tách thành dự án riêng do Đồng Nai và TP Thủ Đức thực hiện. Lúc này, chi phí GPMB của TP.HCM chỉ gần 149 tỉ đồng và Đồng Nai gần 476 tỉ đồng. Sau khi cập nhật, phía TP.HCM tăng lên gần 1.600 tỉ đồng và Đồng Nai khoảng 651 tỉ đồng. Những đoạn còn lại của dự án đường vành đai 3 hiện được ngành giao thông nghiên cứu đầu tư giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 83.000 tỉ đồng. Do khó khăn nguồn vốn, vừa qua cả bốn địa phương là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cùng kiến nghị trung ương bố trí ngân sách từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư dự án.