Đoàn công tác Quảng Ninh đến Lâm Đồng trao hỗ trợ 50 tỉ đồng và 30 tấn hàng hóa 22/11/2025 21:33

(PLO)- Tỉnh Quảng Ninh trước mắt sẽ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỉ đồng cùng 30 tấn hàng hoá thiết yếu để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tối 22-11, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến tỉnh Lâm Đồng thực hiện công tác hỗ trợ địa phương trong công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Tỉnh Quảng Quảng Ninh trao bảng tượng trưng 50 tỉ đồng và 30 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại đây, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Cường gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Lâm Đồng. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỉ đồng cùng 30 tấn hàng hoá bao gồm các nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, sở ngành tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp trên địa bàn cũng huy động trang thiết bị, nhân lực để tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng thời gian tới.

Đoàn xe chở nhu yếu phẩm, trang thiết bị cũng đã lên đường vào Lâm Đồng.

Thay mặt Tỉnh uỷ, UBND, HĐND và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, gửi cảm ơn chân thành tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh về sự hỗ trợ cấp thiết.

Nhiều người dân xã D'ran, Lâm Đồng trắng tay sau trận lũ quét tối tối 19-11

Ông Triều thông tin, đợt mưa lũ này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 3.200 căn hộ bị thiệt hại, lĩnh vực nông nghiệp có hơn 17.000 ha cây trồng hư hại.

Các xã dọc theo bờ sông bị nước lũ tràn qua, nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề. Hạ tầng giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng vì sạt lở đất, nhiều tuyến đường huyết mạch như đèo Prenn, đèo Mimosa hư hại nghiêm trọng, buộc phải dừng lưu thông.

Với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lâm Đồng quyết tâm khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.