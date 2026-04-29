Đoàn giám sát Thành ủy làm việc với Đảng ủy UBND TP Cần Thơ về công tác cán bộ 29/04/2026 19:31

(PLO)- Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy UBND TP thẳng thắn nhìn nhận công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, nể nang và chưa thực chất.

Chiều 29-4, Đoàn giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ chiều 29-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi làm việc, Đảng ủy UBND TP Cần Thơ báo cáo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp khiến khối lượng công việc tại các phường, xã tăng đáng kể. Đội ngũ công chức cấp cơ sở còn lúng túng trong các lĩnh vực chuyên môn cao như quản lý cán bộ giáo dục, y tế, xây dựng và tài chính.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc cụ thể hóa một số chủ trương còn chậm, chưa theo kịp thực tiễn, nhất là các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh. Chất lượng xây dựng kịch bản tăng trưởng và công tác dự báo còn hạn chế, thiếu tính chủ động.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi còn hình thức, chưa thực chất. Việc phê bình và tự phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, chưa thẳng thắn làm rõ khuyết điểm. Một số nơi, mức xếp loại của bí thư còn cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng do mình đứng đầu, chưa đảm bảo tính thống nhất giữa cá nhân và tập thể.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát, cho rằng vận hành chính quyền địa phương hai cấp mới chỉ “tạm ổn định”. Ông đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND TP sắp xếp chặt chẽ bộ máy ở xã phường, nhất là các trung tâm dịch vụ tổng hợp và ban quản lý dự án.

Về quản lý tài sản công, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu rà soát sớm, tránh tình trạng nơi thiếu, nơi để lãng phí làm hư hỏng máy móc. Về tăng trưởng, ông đề nghị UBND TP hướng dẫn cấp xã xây dựng kịch bản hoàn thiện để có cơ sở đánh giá cán bộ và thúc đẩy tư duy nghiên cứu tại địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu 10% trong năm 2026.