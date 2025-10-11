Doanh nghiệp không được ủy quyền đặt cọc, mua bán bất động sản 11/10/2025 10:55

(PLO)- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc mua nhà ở trong công trình xây dựng thuộc dự án đã có hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở Xây dựng TP đề nghị doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn công khai một số thông tin như: Điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh; thông tin về thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Việc công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án thực hiện ngay sau khi phát sinh giao dịch. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, cung cấp định kỳ hàng quý đối với các biểu mẫu báo cáo quy định tại Nghị định số 94/2024.

Các doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản giấy theo quy định gửi về Sở Xây dựng tại địa chỉ 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Đồng thời, gửi báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng xây dựng hoàn thiện trong thời gian tới.

Đoàn giám sát Bộ Xây dựng đến giám sát tại một dự án bất động sản tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản sẽ bị xử phạt theo Điều 58 Nghị định số 16/2022. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định hoặc không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn thành phố không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong dự án công trình xây dựng đã có hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.