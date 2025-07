Doanh nghiệp 'tiến thoái lưỡng nan' vì quy định ghi địa chỉ trên nhãn hàng hóa 20/07/2025 15:02

Theo Nghị định 43/2017 về ghi nhãn hàng hóa, nội dung trên nhãn bắt buộc phải thể hiện các thông tin sau: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa và xuất xứ hàng hóa.

Hiện nay, với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, địa chỉ đăng ký của nhiều doanh nghiệp đã thay đổi theo địa giới mới.

Trong khi đó, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) lại chưa kịp điều chỉnh, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc in ấn nhãn bao bì hàng hóa.

Doanh nghiệp lương thực, thực phẩm tiến thoái lưỡng nan

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA), cho biết ngành đang đứng trước một yêu cầu cấp bách.

Cụ thể, theo quy định của Thông tư số 29/2023/TT-BYT, kể từ ngày 1-1-2026, tất cả bao bì thực phẩm lưu thông trên thị trường đều phải thể hiện đầy đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng.

Do đó, nhiều doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị in mới bao bì sản phẩm để đáp ứng yêu cầu này, nhưng lại lúng túng trong việc lựa chọn ghi địa chỉ cũ hay mới, vì chưa được cấp đổi GCNĐKKD sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính.

"Hội đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp hội viên về việc đến nay phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa được cấp đổi giấy phép kinh doanh cập nhật theo địa chỉ mới. Điều này gây phát sinh nhiều vướng mắc trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và các thủ tục pháp lý liên quan", bà Chi nói.

Theo bà Chi, doanh nghiệp lo rằng nếu in nhãn theo địa chỉ cũ thì sau khi được cấp GCNĐKKD mới, họ sẽ phải hủy toàn bộ bao bì đã in sẵn, gây lãng phí và phát sinh chi phí đáng kể. Nhưng nếu muốn in nhãn theo địa chỉ mới, thì lại không có cơ sở pháp lý vì GCNĐKKD chưa được cấp đổi. Vấn đề này đặc biệt nan giải đối với các doanh nghiệp đang chuẩn bị tung sản phẩm mới ra thị trường.

“Việc không rõ được ghi địa chỉ nào đã làm trì hoãn tiến độ ra mắt sản phẩm và làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Chưa kể, các doanh nghiệp còn băn khoăn nếu đã được cấp GCNĐKKD mới, thì lượng bao bì cũ có địa chỉ hành chính cũ còn được phép tiếp tục sử dụng hay không”, bà Chi bày tỏ.

Cùng gặp khó khăn trên, bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho hay doanh nghiệp không rõ nên tiếp tục sử dụng địa chỉ theo GCNĐKKD hiện hành (chưa kịp điều chỉnh) hay phải áp dụng ngay địa chỉ theo đơn vị hành chính mới.

Chúng tôi lo ngại rằng việc thay đổi địa chỉ trên nhãn hàng hóa khi chưa cập nhật giấy phép có thể gây khó khăn khi làm việc với cơ quan chức năng và không đảm bảo sự thống nhất về mặt pháp lý.

“Đối với các nhãn hàng hóa đã được in trước khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh địa chỉ, doanh nghiệp cũng chưa rõ có được tiếp tục sử dụng hay không, đặc biệt khi lượng bao bì tồn kho lớn có thể gây lãng phí chi phí đáng kể nếu bị yêu cầu tiêu hủy”-bà Vân Anh nói.

Doanh nghiệp ngành đồ uống cũng lúng túng trong ghi địa chỉ trên nhãn hàng hóa. Ảnh: TÚ UYÊN

Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn

Bà Chi cho rằng, từ những vướng mắc thực tế trên, ngành lương thực, thực phẩm kiến nghị Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM sớm ban hành văn bản hướng dẫn ghi nhãn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cụ thể, cho phép doanh nghiệp in ấn và sử dụng địa chỉ mới trên bao bì sản phẩm kể từ sau ngày 15-7-2025, trong trường hợp không thay đổi địa điểm sản xuất thực tế, kể cả khi GCNĐKKD chưa được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, kiến nghị cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng bao bì in theo địa chỉ cũ trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi được cấp GCNĐKKD mới để tránh lãng phí. Đồng thời, đề nghị có hướng dẫn cụ thể về thời hạn bắt buộc phải chuyển đổi hoàn toàn sang bao bì ghi theo địa chỉ mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển tiếp, đề nghị không xử phạt hành chính đối với các trường hợp doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh thông tin địa chỉ trên nhãn hàng hóa.

Song song đó, FFA kiến nghị cơ quan đăng ký kinh doanh nghiên cứu cơ chế xử lý nhanh, trực tuyến đối với các hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời cần công bố công khai quy trình, thời gian giải quyết để doanh nghiệp chủ động.

Hiệp hội cũng đề nghị UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, hỗ trợ cấp văn bản xác nhận việc thay đổi địa danh hành chính.

“Việc xác nhận này nhằm làm rõ rằng địa chỉ mới chỉ là kết quả của việc điều chỉnh địa giới hành chính, không phải do thay đổi địa điểm hoạt động. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp không phải làm lại toàn bộ thủ tục cấp các chứng nhận quốc tế từ đầu”, bà Chi nhấn mạnh.

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng thông tin địa chỉ như đã ghi trên GCNĐKKD hiện hành cho đến khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh.

Đồng thời, đề nghị áp dụng quy định chuyển tiếp tương tự Nghị định 43/2017, cho phép các nhãn hàng hóa, bao bì đã in được tiếp tục sử dụng.

Chuyên gia kinh tế, TS Huỳnh Thanh Điền nhận định, trong bối cảnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới diễn ra chưa tới một tháng, nếu cùng một lúc hàng triệu người dân và doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi giấy tờ thì không cơ quan công quyền nào có thể giải quyết nổi.

Vì vậy, sau khi Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các bộ, ngành liên quan cần có ngay văn bản hướng dẫn hay quy định “chuyển tiếp”.

“Đây là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp có thể làm việc với đối tác nước ngoài và là điều rất quan trọng với cả người dân lẫn doanh nghiệp"- TS. Điền nói.

Ngoài ra, theo tinh thần Nghị quyết 198, cơ quan chức năng không được thanh tra, kiểm tra quá một lần/năm và chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Vì vậy, doanh nghiệp không nên quá lo ngại việc bị xử phạt bởi các lý do khách quan trong giai đoạn này.

Thực tế, trước những vướng mắc này, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành hướng dẫn công tác đăng ký kinh doanh trong trường hợp có thay đổi địa giới hành chính.

Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã… được tiếp tục sử dụng các loại Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu các đơn vị trên phải đăng ký thay đổi thông tin về địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh,hợp tác xã... có thể cập nhật thông tin địa chỉ khi có nhu cầu, hoặc thực hiện đồng thời khi đăng ký các thay đổi nội dung khác.

Sở An toàn thực phẩm sẽ chủ động cập nhật thông tin địa chỉ mới Theo Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, thực hiện theo hướng dẫn của trung ương, Sở đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm... do Sở cấp trước ngày 1-7-2025. Đối với các kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp từ ngày 1-7-2025, Sở An toàn Thực phẩm sẽ chủ động cập nhật thông tin địa chỉ mới sau khi thay đổi địa giới hành chính. DI LINH