Doanh nghiệp Việt kinh doanh ra sao với mức thuế đối ứng 20%

(PLO)- Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam đàm phán để đạt được mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là một kết quả tích cực, một nhóm kỹ thuật của Việt Nam và Mỹ vẫn đang tiếp tục làm việc, Bộ Công Thương sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể sau khi có thông tin chính thức.

Ngày 8-8, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Mỹ, đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Mỹ áp thuế - Việt Nam cần tăng tốc”.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận chuyên sâu, đi sâu phân tích những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp (DN) Việt vào thị trường Mỹ và thảo luận các mô hình kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh mới.

Bộ Công Thương: Mức thuế 20% là tín hiệu tích cực

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhận định Mỹ từ nhiều năm nay luôn là đối tác thương mại rất quan trọng của Việt Nam.

Quan trọng ở chỗ, phổ hàng hóa nhập khẩu của Mỹ rất đa dạng, doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu các sản phẩm từ thời trang giá vài USD cho đến hàng trăm USD/chiếc, tùy thuộc vào nhà nhập khẩu và chuỗi phân phối. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ có sức mua cực kỳ lớn, nên các nước trên thế giới đều nhìn vào Mỹ như là một thị trường tiêu thụ.

“Điều này cho thấy cho dù mức thuế đối ứng 20% hay 40% chúng ta vẫn có thể xuất khẩu vào Mỹ. Vấn đề là làm thế nào để xuất khẩu có lợi nhất” - ông Phú phân tích.

Theo ông Phú, suốt thời gian qua tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam - Mỹ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, bảy tháng đầu năm 2025, xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ tăng gần 28%. Nguyên nhân là do trong sáu tháng đầu năm, các nhà nhập khẩu Mỹ đã tăng cường nhập khẩu hàng để ứng phó với chính sách thuế đối ứng.

“Một mặt nào đó có thể thấy việc Việt Nam đàm phán để đạt được mức thuế 20% đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và 40% đối với hàng hóa chuyển tải, không có nguồn gốc rõ ràng là một kết quả tích cực” - ông Phú nhấn mạnh.

Ở góc độ ngành hàng, ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết trong bức tranh chung xuất khẩu tăng trưởng 28%, riêng ngành dệt may trong sáu tháng đầu năm xuất khẩu vào Mỹ khoảng 8,7 tỉ USD tăng 17,8%, cao hơn bình quân của ngành (6 tháng đầu năm ngành dệt may xuất khẩu đạt 21,8 tỉ USD, tăng 10%,3%).

Theo ông Tùng, sự tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm do khách hàng Mỹ yêu cầu đặt hàng trước nhưng bán từ từ dẫn đến tồn kho nhiều. Do đó, ngành dệt may trong quý III bị thiếu đơn hàng, hơn nữa khách hàng chựng lại do họ chưa biết mức thuế chính xác bao nhiêu % nên hạn chế đặt hàng.

“Tôi kỳ vọng sau khi mức thuế 20% được xác định, khách hàng thị trường Mỹ sẽ yên tâm và đặt hàng trở lại, giúp ngành dệt may hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỉ USD trong năm 2025”- ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, đến thời điểm này các doanh nghiệp ngành dệt may chỉ nghe chung chung hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam mức thuế là 20%, nếu là hàng hóa trung chuyển, gắn nhãn mác Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 40%.

"Tuy nhiên, đối với ngành dệt may, chúng ta nhập nguyên liệu nhiều từ Trung Quốc thì vấn đề đặt ra. Nếu doanh nghiệp mua sợi từ Trung Quốc về làm ra vải, may tại Việt Nam sau đó xuất khẩu đi Mỹ mức thuế thế nào so với nếu doanh nghiệp nhập trực tiếp vải từ Trung Quốc về Việt Nam sản xuất, sau đó xuất khẩu sang Mỹ”- ông Tùng hỏi.

“Hay đối với trường hợp như Thành Thành Công, chúng tôi có chuỗi khép kín là nhập bông từ Mỹ, sau đó sản xuất ra sợi, tiếp theo là dệt ra vải, đến khâu nhuộm và may ra sản phẩm xuất ngược sang Mỹ thì mức thuế bao nhiêu?. Ví dụ một cái áo 10 USD xuất khẩu sang Mỹ thì 2 USD là chúng tôi mua bông từ phía Mỹ, phần còn lại là Việt Nam. Như vậy mức thuế tính ra sao?”- ông Tùng nói.

Trả lời băn khoăn này, ông Vũ Bá Phú cho biết, một nhóm kỹ thuật của Việt Nam và Mỹ vẫn đang tiếp tục làm việc. Bộ Công Thương sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể sau khi có thông tin chính thức.

Tương tự, ở ngành nông sản, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NaFoods Group thông tin rằng, xuất khẩu vào thị trường Mỹ đang chiếm 20%-22% tỉ trọng của công ty. Từ khi có thông tin về chính sách thuế đối ứng, khách hàng đã thận trọng hơn. Dù doanh thu sáu tháng đầu năm tăng nhưng lợi nhuận lại thấp do chi phí logistics tăng cao vì tình trạng nhiều doanh nghiệp cùng lúc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

"Nhìn tổng thể, mức thuế 20% là tích cực nếu so với các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Philippines có nông sản tương đồng"- ông Hùng nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng nếu không kiểm soát chặt chẽ xuất xứ, hàng hóa Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế 40%. Do đó, việc chứng nhận xuất xứ (C/O) cho nông sản phải được thực hiện một cách chuẩn mực, minh bạch.

Ngoài ra, ông Hùng cũng bày tỏ lo ngại về đề xuất áp thuế VAT 5% đối với nông sản và kiến nghị Chính phủ cần có chính sách kịp thời để không đẩy doanh nghiệp vào thế khó.

Đặc biệt, vấn đề hoàn thuế của doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh. Có doanh nghiệp xuất khẩu một lần hoàn thuế ít nhất 50-70 tỉ đồng nhưng nếu chậm doanh nghiệp khó khăn về dòng vốn, chi phí lãi vay tăng rất khó khăn.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (thứ ba từ trái qua) chia sẻ thông tin tại tọa đàm.

“Không để con sâu làm rầu nồi canh”

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho rằng, thời gian tới doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề. Trong đó, vì số lượng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong sáu tháng đầu năm tăng nhiều nên lượng tồn kho cũng sẽ lớn.

Tình hình này tương tự như trong và giai đoạn sau COVID-19, có thể khiến xuất khẩu các ngành hàng chủ lực như dệt may, đồ gỗ, thực phẩm vào Mỹ chững lại ít nhất trong những tháng cuối năm và có thể cả nửa đầu năm 2026.

Cũng theo ông Phú với mức thuế 20%, rõ ràng đối với một số hàng hóa thuế sẽ cao hơn so với trước đây, đặc biệt là nông sản. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ xuất khẩu thô mà cần gia tăng giá trị chế biến bởi một số nước xuất khẩu sang Mỹ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… có cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tương tự Việt Nam họ có mức thuế vào Mỹ 19%, thấp hơn Việt Nam.

Bên cạnh đó, do việc kiểm soát nguồn gốc xuất xứ sẽ ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi hồ sơ xuất khẩu của doanh nghiệp phải tuyệt đối minh bạch.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, về dài hạn, để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng các Hub (trung tâm phân phối) ngay tại thị trường sở tại. Chiến lược này không chỉ giúp chủ động nguồn cung mà nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về thuế quan.

“Nafoods đã đề ra chiến lược xây dựng một Hub tại Mỹ, kết hợp nguyên liệu Việt Nam với nguyên liệu bản địa để sản xuất. Đây chính là con đường 'ra biển lớn' và là hướng phát triển bền vững”- ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Như Tùng dự báo khả năng cao hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

“Hồ sơ xuất khẩu sẽ không còn đơn giản như trước mà phải kèm theo bằng chứng xác thực. Điều này buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi số” - ông Tùng nhận định.

Với vai trò của mình, Nhà nước sẽ có quy chế, ban hành cơ chế chính sách kiểm soát minh bạch luồng hàng hóa di chuyển, nhập khẩu vào Việt Nam chế biến, sản xuất xuất khẩu vào Mỹ. Qua đó, đảm bảo hàng hóa nào thuế 20%, 40%, không để "con sâu làm rầu nồi canh" ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng DN. Đối với các hiệp hội phải làm rõ trách nhiệm từng doanh nghiệp và có vai trò giám sát lẫn nhau, để tránh không minh bạch xuất xứ hàng hóa. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại

