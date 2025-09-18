Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 18/09/2025 14:53

(PLO)- Công an đang điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Chiều 18-9, một nguồn tin xác nhận Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Nhiều người tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến thuê phòng một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.

Một lúc sau, chủ nhà trọ nghe tiếng động bất thường, đến kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất động.

Công an xác định hai nạn nhân đã tử vong, gồm một nam, một nữ.

Nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: AB

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.