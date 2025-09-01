Đồng Nai có 123 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 01/09/2025 19:24

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 123 phạm nhân được xét đặc xá trong dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày 1-9, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang giam giữ tại Trại và các phân trại trực thuộc, dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Tại buổi lễ, đại diện Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định đặc xá (đợt 2 năm 2025) của Chủ tịch nước đối với 123 phạm nhân được xét đặc xá.

Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù, có đủ các điều kiện để xét đặc xá.

Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: CA.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong không khí phấn khởi của cả nước đang tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với cả nước, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 123 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng nhấn mạnh, đặc xá lần này tiếp tục thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quan tâm và chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội thật sự muốn hoàn lương.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các đơn vị, địa phương, đặc biệt là công an các phường, xã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để những người được đặc xá, tha tù trước thời hạn trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành những công dân tốt.