Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ 22/11/2025 11:38

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Sáng 22-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Theo đó, từ ngày 7-11, mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18-11. Tối ngày 18-11, tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m (thấp hơn báo động 2 là 0,16m), đã làm vỡ và tràn bờ bao người dân tự đắp dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các thủy điện phối hợp cung cấp thông tin xả lũ để người dân ở hạ du kịp thời ứng phó.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai. Điều này gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả nước về hạ du, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến.

Hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ du nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đặc biệt là nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.